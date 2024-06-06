Депутаты Госдумы предложили отказаться от ЕГЭ в пользу традиционного экзамена

Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года

06 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Тетрадь и ручка / Фото: pxhere.com

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗ планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают заменить ЕГЭ на итоговые экзамены в традиционной форме. Как рассказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, об отмене ЕГЭ задумались на фоне последних событий, происходящих вокруг экзамена.

"Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", – сказал депутат.

В пояснительной записке сказано, что из-за ЕГЭ растет число детских суицидов, а также его проведение требует больших затрат от государства. Родители вынуждены тратить большие суммы на репетиторов.

Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до начала действия закона, будут действительны на протяжении еще четырех лет.