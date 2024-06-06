Депутаты Госдумы предложили отказаться от ЕГЭ в пользу традиционного экзамена
Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года
06 июня 2024, 08:01, ИА Амител
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗ планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают заменить ЕГЭ на итоговые экзамены в традиционной форме. Как рассказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, об отмене ЕГЭ задумались на фоне последних событий, происходящих вокруг экзамена.
"Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", – сказал депутат.
В пояснительной записке сказано, что из-за ЕГЭ растет число детских суицидов, а также его проведение требует больших затрат от государства. Родители вынуждены тратить большие суммы на репетиторов.
Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до начала действия закона, будут действительны на протяжении еще четырех лет.
08:34:25 06-06-2024
Всё это популизм. Надо понимать что даже с введением традиционного экзамена, детей так же будут проверять на наличие телефонов, шпаргалок и прочего, прочего и прочего. Потому что цифровые технологии в отлича от экзаменов 20 лет назад. А самое главное "деткам" стресс испытывать придётся 2 раза, ещё и при поступлении в ВУЗ, опять будут шмонать. Не в формате ЕГЭ проблема, а в истерии вокруг экзамена. Да и за 20 лет ЕГЭ стал вполне традиционным.
08:37:50 06-06-2024
Дело хорошее, но сразу не получиться! Сейчас уже практически не осталось тех учителей кто хорошо помнит как это делалось...! А если молодых учителей заставить разговаривать с выпускниками... Короче молодые сами жертвы ЕГЭ... А с другой стороны форма ЕГЭ не плохая. Просто в него нужно будет вносить беседы с преподавателем, собственно как и было раньше. Что бы уходить от натаскивания на тесты.
09:11:45 06-06-2024
Гость (08:37:50 06-06-2024) Дело хорошее, но сразу не получиться! Сейчас уже практически... Раньше основные выпускные экзамены в школе это русский язык и литература (сочинение, письменно) и алгебра (письменно) - какие беседы с преподавателем? да были и устные экзамены, но это уже не основные, а экзамены по выбору. Да и это были банально 20-30 билетов с заранее известными вопросами, на которые легко и просто натаскивались
10:40:27 06-06-2024
старый учитель (09:11:45 06-06-2024) Раньше основные выпускные экзамены в школе это русский язык ... "Раньше" не было такого понятия: основные и по выбору. Все выпускники сдавали определенные предметы, причем было 6-7 предметов (точно не помню). Письменные - русский язык и математика, а остальные - устно. И устные предметы было легче сдавать: если растерялся или переволновался - учитель своими вопросами мог помочь. Учителя, конечно, тоже разные бывали... Но это не бездушная машина, которая считает баллы и уже ничего изменить нельзя. И не было такого количества суицидов из-за экзаменов.
11:13:22 06-06-2024
Гость (10:40:27 06-06-2024) Учителя, конечно, тоже разные бывали... Но это не бездушная машина, которая считает баллы и уже ничего изменить нельзя.Вот именно! Не бездушная машина! Помню, как на экзамене получала пятерки девочка, мама которой работала в книжном магазине и снабжала учителей дефицитом. Дочке совсем не надо было напрягаться! А ныне "бездушная машина" влупила бы ей заслуженный "неуд"! В то же время одна молодая учительница невзлюбила паренька, у которого на всё было своё мнение. Мальчик из простой семьи, учился вполне прилично, по математике за все годы обучения никогда не получал четвертную оценку ниже четверки, годовые тоже. И вдруг на выпускном экзамене молодая наставница ставит ему "три"! Отомстила знатно, испортила аттестат, туда тоже внесла "три", остальные у него были "четыре" и "пять".. Сейчас бы родители затаскали негодяйку и добились увольнения, а тогда боялись идти против учителей, как бы хуже не было!
12:28:12 06-06-2024
старый учитель (09:11:45 06-06-2024) Раньше основные выпускные экзамены в школе это русский язык ... Это вы пишете про 90е годы. В советское время в школе были выпускные экзамены для всех, без выбора: сочинение, литература устно, история и обществоведение, иностранный язык, химия, физика, алгебра и геометрия. Потом ещё при поступлении в институт 4 экзамена по профилю специальности, например в меде: физика, химия, биология, сочинение; никаких там сочувствующих добрых учителей не предполагалось, исключение для поступающих по блату... Причем выпускные экзамены нельзя было пересдать, аттестат выдавался на всю жизнь. Если, конечно, хотели поставить ученику двойку, то оставляли на второй год. Но, насколько помню, при неудовлетворительном результате выдавали справку об окончании школы. На работу брали, в ПТУ справка годилась. Год выпуска из школы вспоминаю с ужасом. Стресс был колоссальный. Главное, что потом мне эти физики-химии-математики никогда в жизни не пригодились, поскольку довелось учиться на гуманитарном факультете!
15:46:43 06-06-2024
Гость (12:28:12 06-06-2024) Это вы пишете про 90е годы. В советское время в школе были в... Большое заблуждение думать что физика-химия-математика в школе нужны для того чтобы научиться решать системы уравнений или вычислять с какой скоростью на тебя упадет сосулька. Эти дисциплины для получения представления об окружающем мире, для формирования способности к анализу и критическому мышлению.
18:37:13 06-06-2024
Гость (15:46:43 06-06-2024) Большое заблуждение думать что физика-химия-математика в шко... А я не спорю, для общего развития пусть. Но сдавать эти экзамены и тратить время, силы и нервы - зачем, если я вышла из кабинета и забыла напрочь, память стёрла всё лишнее, освободило место для нужного на хард-диске. А в последнем классе у нас было по 6 физик и 6 математик в неделю, химий меньше, но тоже много. Лучше бы я языком занималась, кстати, это тоже система, ничем не проще математики, навыки анализа развивает в большей степени.
09:15:15 06-06-2024
Только не это, эти пенсионеры вечно нас тянут в свое прошлое.
09:26:52 06-06-2024
Гость (09:15:15 06-06-2024) Только не это, эти пенсионеры вечно нас тянут в свое прошлое... А чё то ваше будущее какое-то стрёмное!? Военное какое-то! Цифрокоецлагерное... какое-то...!
12:11:22 06-06-2024
Гость (09:26:52 06-06-2024) А чё то ваше будущее какое-то стрёмное!? Военное какое-то! Ц... Так не из-за нас оно такое, а из-за вас пенсионеров, кто рулит то странной семидесятилетние.
11:27:42 06-06-2024
Гость (09:15:15 06-06-2024) Только не это, эти пенсионеры вечно нас тянут в свое прошлое... Я категорически за ЕГЭ! Посмотрите, что пишут некие "эксперты": "содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых стоят недешево." Не понимаю, что мешает привести содержание ЕГЭ в соответствие со школьным курсом?
09:39:51 06-06-2024
поддерживаю, один стресс у ребят , превышение полномочий со стороны педдсостава!
12:36:37 06-06-2024
получала пятерки девочка, мама которой работала в книжном магазине и снабжала учителей--------- хорошо написали) а у нас в классе мать такой же в мебельном работала)
12:59:21 06-06-2024
Депутаты недовольны, что в школьном образовании недостаточно коррупции. Не должно дитя уважаемого человека иметь равные возможности с другими детьми на выпускном экзамене
09:22:32 21-06-2024
Гость (12:59:21 06-06-2024) Депутаты недовольны, что в школьном образовании недостаточно... По билетам сдавать будут все "двоечники", экзаменатор поможет, так что учиться хотя бы на "3" не надо будет, ведь так было. Ну а кому нужна будет "5" или "4" заплатят не репетитору, а членам экзаменационной комиссии.
10:56:06 21-06-2024
Гость (12:59:21 06-06-2024) Депутаты недовольны, что в школьном образовании недостаточно... Что конкретно не нравится депутатам в ЕГЭ? Стрессовая ситуация присутствует в любой форме экзамена, "натаскивание" на определенный материал имеет место как по билетам, так и по заданиям открытого банка ЕГЭ. Разница только в объективном или субъективном оценивании экзаменующихся: компьютер подкупить нельзя! Надо учиться, а не филонить, не будет стресса, будут объективные оценки знаний, а не взяток!!! ДАЁШЬ ЕГЭ и ОГЭ!
13:39:08 06-06-2024
Видимо ЛДПР не видит других путей повышения своего рейтинга кроме примитивного популизма. Эдакий коллективный политический Шаман.
07:51:38 07-06-2024
Отказ от егэ преследует несколько иные цели. Дрова и истерзанные души здесь ни при чем. Уже одно, что экзамены придется сдавать 2 раза, уже ограничивает запасной выбор вышек. Можно будет легко регулировать уровень образования по локациям, Поступить в ВУЗ станет намного тяжелее и т.д.... Стране нужны рабочие.