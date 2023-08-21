"Правильная полумера". Булаев оценил создание на Алтае природного соснового памятника
Депутат призвал прекратить коммерческие рубки сосен в алтайских борах
21 августа 2023, 15:05, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал уделить больше внимания сохранению уникальных ленточных боров в Алтайском край. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее правительство региона создало на территории Ребрихинского района памятник природы краевого значения "Старовозрастные сосны у села Кадниково" площадью 69,7 га. Средний возраст сосен там - 190 лет, а некоторым деревьям более 320 лет.
"Это правильная мера. Но это полумера! Наши ленточные боры - это уникальные леса, которые нам подарила природа. Это легкие Алтайского края, место обитания зверей и птиц, часть экосистемы. Их нужно сохранить в нетронутом виде. А что мы видим? Там ведутся коммерческие рубки", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.
Булаев подчеркнул, что если не прекратить вырубку сосен, то регион потеряет ленточные боры, что приведет к пыльным бурям, обмелению рек, изменению климата, неурожаям и много чему еще.
"Решение здесь может быть только одно - прекратить коммерческие рубки в ленточных борах", - подчеркнул парламентарий.
15:09:16 21-08-2023
Хороший парень у Жирика был !
15:11:20 21-08-2023
Карусель -аттракцион)))))))))))))
15:16:05 21-08-2023
В этом вопросе полностью поддерживаю Булаева, сердце кровью обливается когда рубят сосны и березы.
15:29:41 21-08-2023
Булаева в Президенты мира!
15:53:38 21-08-2023
Гость (15:29:41 21-08-2023) Булаева в Президенты мира! ... Улыбнул комментарий СПА СИ БО!))))
06:29:08 22-08-2023
а где был гражданин Булаев ранее? почему молчал, а тут резко заговорил про до противного очевидные вещи.