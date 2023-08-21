"Правильная полумера". Булаев оценил создание на Алтае природного соснового памятника

Депутат призвал прекратить коммерческие рубки сосен в алтайских борах

21 августа 2023, 15:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал уделить больше внимания сохранению уникальных ленточных боров в Алтайском край. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее правительство региона создало на территории Ребрихинского района памятник природы краевого значения "Старовозрастные сосны у села Кадниково" площадью 69,7 га. Средний возраст сосен там - 190 лет, а некоторым деревьям более 320 лет.









Старовозрастные сосны у села Кадниково / Фото: t.me/altaigovernment

"Это правильная мера. Но это полумера! Наши ленточные боры - это уникальные леса, которые нам подарила природа. Это легкие Алтайского края, место обитания зверей и птиц, часть экосистемы. Их нужно сохранить в нетронутом виде. А что мы видим? Там ведутся коммерческие рубки", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев подчеркнул, что если не прекратить вырубку сосен, то регион потеряет ленточные боры, что приведет к пыльным бурям, обмелению рек, изменению климата, неурожаям и много чему еще.