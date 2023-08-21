НОВОСТИЭкология

"Правильная полумера". Булаев оценил создание на Алтае природного соснового памятника

Депутат призвал прекратить коммерческие рубки сосен в алтайских борах

21 августа 2023, 15:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал уделить больше внимания сохранению уникальных ленточных боров в Алтайском край. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее правительство региона создало на территории Ребрихинского района памятник природы краевого значения "Старовозрастные сосны у села Кадниково" площадью 69,7 га. Средний возраст сосен там - 190 лет, а некоторым деревьям более 320 лет.

"Это правильная мера. Но это полумера! Наши ленточные боры - это уникальные леса, которые нам подарила природа. Это легкие Алтайского края, место обитания зверей и птиц, часть экосистемы. Их нужно сохранить в нетронутом виде. А что мы видим? Там ведутся коммерческие рубки", - указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев подчеркнул, что если не прекратить вырубку сосен, то регион потеряет ленточные боры, что приведет к пыльным бурям, обмелению рек, изменению климата, неурожаям и много чему еще.

"Решение здесь может быть только одно - прекратить коммерческие рубки в ленточных борах", - подчеркнул парламентарий.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИЭкономика
Алтайский край Экология

Комментарии 6

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Гость

15:09:16 21-08-2023

Хороший парень у Жирика был !

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Гость

15:11:20 21-08-2023

Карусель -аттракцион)))))))))))))

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Гость

15:16:05 21-08-2023

В этом вопросе полностью поддерживаю Булаева, сердце кровью обливается когда рубят сосны и березы.

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Гость

15:29:41 21-08-2023

Булаева в Президенты мира!

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Гость

15:53:38 21-08-2023

Гость (15:29:41 21-08-2023) Булаева в Президенты мира! ... Улыбнул комментарий СПА СИ БО!))))

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Элен без ребят

06:29:08 22-08-2023

а где был гражданин Булаев ранее? почему молчал, а тут резко заговорил про до противного очевидные вещи.

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