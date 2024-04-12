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Правительство Алтайского края предупредило о фейках, рассылаемых от имени губернатора

Гражданам заявляют о необходимости беседы с неким "куратором" в связи с покушением на главу Мурманской области и хакерскими атаками

12 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Фейковые новости / Фото: unsplash.com
Фейковые новости / Фото: unsplash.com

В мессенджерах рассылают ложную информацию от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как сообщает пресс-служба правительства региона, гражданам заявляют о необходимости беседы с неким "куратором" в связи с покушением на главу Мурманской Области Андрея Чибиса и хакерскими атаками.

В правительстве призвали жителей Алтайского края быть бдительными и не выходить на связь с мошенниками. Источник рассылки устанавливается. Получивших подобные сообщения просят обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, что в конце марта в соцсетях и мессенджерах распространялись сообщения о готовящихся нападениях на крупные ТЦ Барнаула. В правительстве региона заявляли, что фейки стали появляться после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, и не только на Алтае, но и по всей стране.

Алтайский край Происшествия Фейки

Комментарии 3

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Гость

18:48:19 12-04-2024

Ни чего не понятно, из вашего рассказа. Дали пистолет Петровичу или нет ?

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Гость

19:19:10 12-04-2024

Мне вчера "майор" ФСБ звонил после сообщения в телеграм "директора". Разозлился, что на каждый его вопрос, задавала встречный и никак не собиралась выполнять его требования. Удивила его осведомленность в том, что я когда-то работала с этим человеком в одной организации.

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гость

22:27:21 12-04-2024

Сейчас еду по городу и вспоминаю всю администрацию города - боже мой как они сами ездят на машинах,дороги почти везде в ямах.И это не фейк.

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