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Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на торговые центры Барнаула

Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков

28 марта 2024, 07:48, ИА Амител

Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина
Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина

В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля. Однако доверять этой информации не стоит, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.

Как отметили региональные власти, фейки на эту тему появились после теракта в "Крокусе" — причем не только на Алтае, но и в других регионах страны.

"Все это элементы продолжающейся гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей, а также подталкивать отдельных граждан на противоправные действия", — сообщили в правительстве.

Власти призвали жителей города и региона не поддаваться на провокации. Правоохранители тем временем уже проверяют информацию и разыскивают распространителей фейков.

После теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России начали массово получать предложение организовать новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами. Рассказали, как обезопасить ребенка от подобных сообщений.

Барнаул Алтайский край Фейки

Комментарии 8

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Гость

07:54:04 28-03-2024

Знаете, а мы вам верим ...

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Гость

08:12:36 28-03-2024

Да уж какая тут паника. На вьездах в г Барнаул зачем военные патрули поставили с собаками, наверное чтобы народ не пугать. Вам всё фейки.

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Гость

08:18:51 28-03-2024

Наверное лучше пока не ходить? До 9 мая, а там может Победа

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Гость

08:32:55 28-03-2024

В коем это веке собрался в торговый центр, вот сидишь и думаешь, идти или не идти, вот в чём вопрос?!

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гость

08:59:46 28-03-2024

Ходите и наплюйте на эти фейки. Пусть "они" боятся .

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Гость

09:37:54 28-03-2024

Самое смешное , что видел за последнюю неделю. На ЖД вокзале обыскивают , собаки, люди с автоматами и т.д.
В 100 метрах на автовокзале, неработающая рамка, через которую ни кто не проходит. И даже обычного охранника не было

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Гость

10:23:01 28-03-2024

Гость (09:37:54 28-03-2024) Самое смешное , что видел за последнюю неделю. На ЖД вокзале... Рамки да шмоны - это для безобидных людей.

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Гость

10:43:30 28-03-2024

Где то, на какой то коллегии, кое кто уже говорил, что американцы врут и нас не запугать.... Или мне показалось

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