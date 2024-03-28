Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на торговые центры Барнаула
Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков
28 марта 2024, 07:48, ИА Амител
В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля. Однако доверять этой информации не стоит, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.
Как отметили региональные власти, фейки на эту тему появились после теракта в "Крокусе" — причем не только на Алтае, но и в других регионах страны.
"Все это элементы продолжающейся гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей, а также подталкивать отдельных граждан на противоправные действия", — сообщили в правительстве.
Власти призвали жителей города и региона не поддаваться на провокации. Правоохранители тем временем уже проверяют информацию и разыскивают распространителей фейков.
После теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России начали массово получать предложение организовать новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами. Рассказали, как обезопасить ребенка от подобных сообщений.
07:54:04 28-03-2024
Знаете, а мы вам верим ...
08:12:36 28-03-2024
Да уж какая тут паника. На вьездах в г Барнаул зачем военные патрули поставили с собаками, наверное чтобы народ не пугать. Вам всё фейки.
08:18:51 28-03-2024
Наверное лучше пока не ходить? До 9 мая, а там может Победа
08:32:55 28-03-2024
В коем это веке собрался в торговый центр, вот сидишь и думаешь, идти или не идти, вот в чём вопрос?!
08:59:46 28-03-2024
Ходите и наплюйте на эти фейки. Пусть "они" боятся .
09:37:54 28-03-2024
Самое смешное , что видел за последнюю неделю. На ЖД вокзале обыскивают , собаки, люди с автоматами и т.д.
В 100 метрах на автовокзале, неработающая рамка, через которую ни кто не проходит. И даже обычного охранника не было
10:23:01 28-03-2024
Гость (09:37:54 28-03-2024) Самое смешное , что видел за последнюю неделю. На ЖД вокзале... Рамки да шмоны - это для безобидных людей.
10:43:30 28-03-2024
Где то, на какой то коллегии, кое кто уже говорил, что американцы врут и нас не запугать.... Или мне показалось