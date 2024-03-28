Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на торговые центры Барнаула

Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков

28 марта 2024, 07:48, ИА Амител

Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина

В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля. Однако доверять этой информации не стоит, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.

Как отметили региональные власти, фейки на эту тему появились после теракта в "Крокусе" — причем не только на Алтае, но и в других регионах страны.

"Все это элементы продолжающейся гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей, а также подталкивать отдельных граждан на противоправные действия", — сообщили в правительстве.

Власти призвали жителей города и региона не поддаваться на провокации. Правоохранители тем временем уже проверяют информацию и разыскивают распространителей фейков.

После теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России начали массово получать предложение организовать новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами. Рассказали, как обезопасить ребенка от подобных сообщений.