НОВОСТИПолитика

Правительство Алтайского края закупит наградные часы почти на 6 млн рублей

Всего планируется приобрести 1450 экземпляров

16 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Управделами губернатора и правительства Алтайского края проводит тендер на закупку наградных наручных часов. На эти цели власти намерены выделить из бюджета региона 5,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Всего власти региона намерены закупить 1450 часов: 650 мужских и 800 женских. Согласно техзаданию, наградные часы должны быть в индивидуальной упаковке, устойчивы к пыли, влаге и защищены от внешних воздействий, а ремешок выполнен из натуральной кожи. На крышке корпуса размещена надпись "От губернатора Алтайского края".

По задумке чиновников, футляр должен быть выполнен из дизайнерского картона в синем цвете с подушечкой внутри. На крышке футляра – герб региона. 

Итоги аукциона подведут 23 апреля 2024 года.

Наградные часы вручаются отличившимся специалистам в разных отраслях, талантливой молодежи, общественникам, учителям, врачам, строителям, аграриям, журналистам и спортсменам и, как правило, служат дополнением к основной награде. Подобная практика поощрения выдающихся жителей в Алтайском крае существует уже много лет.

Алтайский край аукционы и торги

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:08:47 16-04-2024

Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту видна дешёвка... Да и что можно купить за 4000 рублей? Китайский силуминовый покрашенный в золото корпус с кварцем Мийота...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:49 16-04-2024

Гость (13:08:47 16-04-2024) Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту... Согласна.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:06 16-04-2024

Гость (13:08:47 16-04-2024) Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту... Российские, механические. Знатоки диванные.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:45 16-04-2024

хорошее дело!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:34 16-04-2024

На эти деньги могли бы закупить осколочнозащитные костюмы, рации...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:45 16-04-2024

Гость (13:50:34 16-04-2024) На эти деньги могли бы закупить осколочнозащитные костюмы, р... А купят дешёвые понты, и никто эти часы носить не будет, и кроме китайцев да местных ловкачей никто пользы не получит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:15 16-04-2024

Лежат такие часы, ни разу не одевал. Лучше фитнес браслет бы на эти деньги подарили, сейчас обычные часы мало кто носит.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:54 16-04-2024

Гость (14:54:15 16-04-2024) Лежат такие часы, ни разу не одевал. Лучше фитнес браслет бы... Тот кто понимает толк в часах - носит. И это не электронные часы. А остальные в телефоне время смотрят.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:27 17-04-2024

Гость (15:32:54 16-04-2024) Тот кто понимает толк в часах - носит. И это не электронные ... Повторяю, это не часы, это мишура, пробка от кефира времён СССР выглядит достойнее, чем этот "подарок".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДВМ

15:19:46 16-04-2024

Пусть тот часики на свои и закупит, от кого на них дарственная надпись.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:10 16-04-2024

ДВМ (15:19:46 16-04-2024) Пусть тот часики на свои и закупит, от кого на них дарственн... А он легко может. Да только не привыкли они за свой счёт, всё норовят на чужом горбу. Вон предыдущий сиделец так ни разу коммуналку не оплатил, пока проживал в Барнауле, всё за бюджетный счёт, то есть за наш.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:17 17-04-2024

Часы электронно-механические. Два варианта- с секундной стрелкой и без. На фоне герба-1 вариант, стрелок не видно. И стрелки и герб под ними одним цветом, сливаются. Во втором варианте получше, но нет секундной стрелки. Корпуса через год- полтора ношения, в раковинах от пота с внутренней стороны. Ремешки из кожи, пусть окажутся на совести производителей. Для сравнения: дешёвые китайские мужские часы за 250-300 руб имеют корпус из нержавейки и натуральное стекло. Цена красная, краснее не бывает! 450-500 рэ. за эти часы. Считаем процент от 5800000 и жить становится веселее.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров