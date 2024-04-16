Правительство Алтайского края закупит наградные часы почти на 6 млн рублей
Всего планируется приобрести 1450 экземпляров
16 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
Управделами губернатора и правительства Алтайского края проводит тендер на закупку наградных наручных часов. На эти цели власти намерены выделить из бюджета региона 5,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Всего власти региона намерены закупить 1450 часов: 650 мужских и 800 женских. Согласно техзаданию, наградные часы должны быть в индивидуальной упаковке, устойчивы к пыли, влаге и защищены от внешних воздействий, а ремешок выполнен из натуральной кожи. На крышке корпуса размещена надпись "От губернатора Алтайского края".
По задумке чиновников, футляр должен быть выполнен из дизайнерского картона в синем цвете с подушечкой внутри. На крышке футляра – герб региона.
Итоги аукциона подведут 23 апреля 2024 года.
Наградные часы вручаются отличившимся специалистам в разных отраслях, талантливой молодежи, общественникам, учителям, врачам, строителям, аграриям, журналистам и спортсменам и, как правило, служат дополнением к основной награде. Подобная практика поощрения выдающихся жителей в Алтайском крае существует уже много лет.
13:08:47 16-04-2024
Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту видна дешёвка... Да и что можно купить за 4000 рублей? Китайский силуминовый покрашенный в золото корпус с кварцем Мийота...
14:05:49 16-04-2024
Гость (13:08:47 16-04-2024) Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту... Согласна.
19:11:06 16-04-2024
Гость (13:08:47 16-04-2024) Есть у меня такие часы... Смотрятся очень стрёмно, за версту... Российские, механические. Знатоки диванные.
13:11:45 16-04-2024
хорошее дело!
13:50:34 16-04-2024
На эти деньги могли бы закупить осколочнозащитные костюмы, рации...
14:06:45 16-04-2024
Гость (13:50:34 16-04-2024) На эти деньги могли бы закупить осколочнозащитные костюмы, р... А купят дешёвые понты, и никто эти часы носить не будет, и кроме китайцев да местных ловкачей никто пользы не получит.
14:54:15 16-04-2024
Лежат такие часы, ни разу не одевал. Лучше фитнес браслет бы на эти деньги подарили, сейчас обычные часы мало кто носит.
15:32:54 16-04-2024
Гость (14:54:15 16-04-2024) Лежат такие часы, ни разу не одевал. Лучше фитнес браслет бы... Тот кто понимает толк в часах - носит. И это не электронные часы. А остальные в телефоне время смотрят.
08:28:27 17-04-2024
Гость (15:32:54 16-04-2024) Тот кто понимает толк в часах - носит. И это не электронные ... Повторяю, это не часы, это мишура, пробка от кефира времён СССР выглядит достойнее, чем этот "подарок".
15:19:46 16-04-2024
Пусть тот часики на свои и закупит, от кого на них дарственная надпись.
19:01:10 16-04-2024
ДВМ (15:19:46 16-04-2024) Пусть тот часики на свои и закупит, от кого на них дарственн... А он легко может. Да только не привыкли они за свой счёт, всё норовят на чужом горбу. Вон предыдущий сиделец так ни разу коммуналку не оплатил, пока проживал в Барнауле, всё за бюджетный счёт, то есть за наш.
08:31:17 17-04-2024
Часы электронно-механические. Два варианта- с секундной стрелкой и без. На фоне герба-1 вариант, стрелок не видно. И стрелки и герб под ними одним цветом, сливаются. Во втором варианте получше, но нет секундной стрелки. Корпуса через год- полтора ношения, в раковинах от пота с внутренней стороны. Ремешки из кожи, пусть окажутся на совести производителей. Для сравнения: дешёвые китайские мужские часы за 250-300 руб имеют корпус из нержавейки и натуральное стекло. Цена красная, краснее не бывает! 450-500 рэ. за эти часы. Считаем процент от 5800000 и жить становится веселее.