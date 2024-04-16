Правительство Алтайского края закупит наградные часы почти на 6 млн рублей

Всего планируется приобрести 1450 экземпляров

16 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Управделами губернатора и правительства Алтайского края проводит тендер на закупку наградных наручных часов. На эти цели власти намерены выделить из бюджета региона 5,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Всего власти региона намерены закупить 1450 часов: 650 мужских и 800 женских. Согласно техзаданию, наградные часы должны быть в индивидуальной упаковке, устойчивы к пыли, влаге и защищены от внешних воздействий, а ремешок выполнен из натуральной кожи. На крышке корпуса размещена надпись "От губернатора Алтайского края".

По задумке чиновников, футляр должен быть выполнен из дизайнерского картона в синем цвете с подушечкой внутри. На крышке футляра – герб региона.

Итоги аукциона подведут 23 апреля 2024 года.

Наградные часы вручаются отличившимся специалистам в разных отраслях, талантливой молодежи, общественникам, учителям, врачам, строителям, аграриям, журналистам и спортсменам и, как правило, служат дополнением к основной награде. Подобная практика поощрения выдающихся жителей в Алтайском крае существует уже много лет.