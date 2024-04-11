На содержание городского пляжа в 2024 и 2025 годах хотят потратить 1,5 млн рублей

Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года

11 апреля 2024, 12:07, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин / Фото: amic.ru

Власти Барнаула готовы потратить 1,5 млн рублей на содержание барнаульского пляжа на острове Помазкин в 2024 и 2025 годах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Закупку разместили на портале 10 апреля, заявки на нее можно подавать до 19 апреля, а итоги подведут 22 апреля.

В 2024 году подрядчик будет выполнять работы с даты заключения контракта по 31 августа, а в 2025-м – с 1 января по 31 августа. Действие контракта – до 1 ноября 2025 года.

Компании-победителю нужно готовить территорию к началу купального сезона, ежедневно убирать и вывозить мусор, проводить обследования и очистку дна участка акватории в границах зоны купания, сделать и обслуживать восемь туалетных кабин и не менее четырех душевых, организовать спасательный пост (с дежурством спасателей или матросов-спасателей), информировать посетителей пляжа и получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования водного объекта.

Напомним, что в 2023 году барнаульский пляж на острове Помазкин стал доступен для посещения только в июле. Тогда его планировали открыть 10 июня, однако из-за второй волны паводка открытие перенесли. Когда пляж можно будет начать посещать в этом году, пока неизвестно.