Правительство Ирана: при взрыве в порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек
Ранее сообщалось о 14 погибших
27 апреля 2025, 13:35, ИА Амител
Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139 человек. Как сообщает "Газета.ру", об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
По ее словам, такое количество людей сейчас находятся в больницах. Некоторых из них доставили в соседние города воздушным транспортом.
Глава МВД Ирана Эскандар Момени ранее заявлял, что в результате взрыва погибли 14 человек.
Напомним, взрыв произошел 26 апреля на территории склада опасных грузов и химикатов. По информации СМИ, взорвался резервуар с топливом, после чего начался крупный пожар. Также обрушилось одно из зданий порта. Взрыв ощутили и жители Бендер-Аббаса и расположенного неподалеку острова Кешм.
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