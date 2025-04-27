Правительство Ирана: при взрыве в порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек

Ранее сообщалось о 14 погибших

27 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Медицинская одежда / Фото: unsplash.com / Lucas Santos

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139 человек. Как сообщает "Газета.ру", об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, такое количество людей сейчас находятся в больницах. Некоторых из них доставили в соседние города воздушным транспортом.

Глава МВД Ирана Эскандар Момени ранее заявлял, что в результате взрыва погибли 14 человек.

Напомним, взрыв произошел 26 апреля на территории склада опасных грузов и химикатов. По информации СМИ, взорвался резервуар с топливом, после чего начался крупный пожар. Также обрушилось одно из зданий порта. Взрыв ощутили и жители Бендер-Аббаса и расположенного неподалеку острова Кешм.