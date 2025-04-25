Что известно о гибели генерала Генштаба ВС РФ Москалика при взрыве в Подмосковье?

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля, в котором, по предварительным данным, находилось самодельное взрывное устройство

25 апреля 2025, 21:40, ИА Амител

Взрыв автомобиля в Балашихе / Фото: AP/TASS

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Подробнее – в материале amic.ru.

Когда и как произошел взрыв?

Утром 25 апреля во дворе жилого дома в Балашихе на бульваре Нестерова взорвалась машина. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что в результате происшествия погиб человек.

Позже выяснилось, что при взрыве погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В СК сразу же заявили, что в автомобиле, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Как сообщает телеграм-канал Shot, СВУ было заложено в салоне, его привели в действие дистанционно.

Что известно об исполнителях?

Следком возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СКР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москалик был убил в результате террористической атаки.

"Наш военный был убит в результате террористической атаки", – сказала она.

По данным телеграм-канала Baza, во взорванной машине была установлена камера слежения, и взрыв произошел в тот момент, когда генерал-лейтенант вышел из подъезда. Журналисты канала также опросили жителей дома, у которого произошел взрыв. Сообщается, что взорвавшийся Volkswagen Golf в последний раз припарковали напротив выхода из подъезда 16 апреля. По информации канала, мужчина, оставивший автомобиль, жил с Москаликом в одном подъезде и улетел в Турцию 19 апреля. Официальные ведомства пока не назвали ни одного подозреваемого.

Чем известен Ярослав Москалик?

Ярослав Москалик родился в 1966 году. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, служил в военной части в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. Состоял на службе в Вооруженных силах РФ с 1983 года.

С 2000 по 2012 год Ярослав Москалик служил в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе. С 2021-го занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил, отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций, был представителем Минобороны в различных переговорных процессах.

В 2015 году Москалик входил в состав контактной группы от России на минских переговорах. В 2021-м выступал на астанинских переговорах по Сирии. В 2023 году на Московской конференции по международной безопасности Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, а также выразил искренние соболезнования.

"Знал Ярослава лично. Он был настоящим офицером – человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем – теракт. Такие люди, каким был Ярослав, – кость в горле у врагов. Мои искренние соболезнования родным и близким Ярослава", – написал он в своем телеграм-канале.

В декабре 2024 года в Москве произошел взрыв, который привел к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника. Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда преступник подорвал бомбу.