Правительство обновило программу развития сельского хозяйства

Особое внимание уделили Сибири

16 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Поле. Комбайны. Сельское хозяйство / Фото: Роман Шаленкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства с учетом поручений президента и задач на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В кабмине уточнили правила софинансирования региональных расходов в агропромышленном комплексе. Особое внимание будет уделено поддержке бизнеса, связанного с выращиванием фруктов и ягод, включая финансирование садов и питомников.

"При выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники", – рассказали в правительстве.

Также планируется усилить субсидии на агрострахование для защиты от погодных ЧС и упростить условия грантов "Агропрогресс" для семейных ферм.

Особый акцент сделан на поддержку сельского хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке. Средства направят на улучшение почв и увеличение кормовой базы.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.