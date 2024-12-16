Правительство обновило программу развития сельского хозяйства
Особое внимание уделили Сибири
16 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства с учетом поручений президента и задач на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости.
В кабмине уточнили правила софинансирования региональных расходов в агропромышленном комплексе. Особое внимание будет уделено поддержке бизнеса, связанного с выращиванием фруктов и ягод, включая финансирование садов и питомников.
"При выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники", – рассказали в правительстве.
Также планируется усилить субсидии на агрострахование для защиты от погодных ЧС и упростить условия грантов "Агропрогресс" для семейных ферм.
Особый акцент сделан на поддержку сельского хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке. Средства направят на улучшение почв и увеличение кормовой базы.
Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.
"Мы рассчитываем, что это позволит сохранить конкурентоспособность аграриев и обеспечит россиян качественными отечественными продуктами", – отметил Михаил Мишустин.
19:41:07 16-12-2024
Перегрелись. Что фермеры, перепашем земли под кусты? Вот только куда это добро продавать будем, да и сколь выручим? НА зп не хватит. Лучше бы открыли доступ продукции в Китай через казахов. А то сказки да сказочники с прожектами. У них то за эти сказки зп очень даже ничего.
07:03:19 17-12-2024
Странно.
08:53:30 17-12-2024
Сперва сады все повырубили, а теперь возрождать будут? Что как с коровами, сперва всех вырезали. А теперь спохватились. Сколько лет надо, чтобы сад вырастить, 5-10 лет, если не больше.