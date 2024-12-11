Правительство РФ выделит 14 млрд рублей на льготные кредиты для сельских жителей
Средства направят на повышение качества жизни
11 декабря 2024, 20:50, ИА Амител
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит около 14 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов в рамках программ, направленных на улучшение качества жизни в сельской местности. Об этом сообщает "Российская газета".
Дополнительные средства пойдут на поддержку механизмов сельской ипотеки, потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры. Решение позволит сохранить текущие ставки для более чем 170 тысяч кредитных договоров, заключенных ранее.
В федеральном бюджете на 2024 год на эти меры было предусмотрено свыше 24 млрд рублей. Кроме того, недавно правительство добавило более 11,5 млрд рублей на обслуживание уже выданных кредитов.
Среди возможностей, доступных для сельских жителей, – ипотека под 3% и льготные займы на благоустройство домовладений с подведением воды и газа.
22:13:39 11-12-2024
Да уж... Уровень жизни. В кредит жизненно необходимое да еще и проценты... Зарплаты не хватает на нормальную жизнь. Должно хватать на еду одежду жилье как минимум
23:28:39 11-12-2024
Зимой в селах один взрослый практически каждый день топит печь, занимается дровами, углем и следит за безопасностью от топки печи. Может они на зимний период будут на одно домохозяйство выплачивать одну минимальную зарплату. Газа то как нет так и долго не будет.
09:45:05 12-12-2024
Андрей (23:28:39 11-12-2024) Зимой в селах один взрослый практически каждый день топит пе... это первая. а второй бухает без отдыха.