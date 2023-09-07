Правительство одобрило Алтайскому краю кредит на модернизацию котельных

Около 8 млрд рублей вместе с Алтаем разделят еще 11 регионов России

07 сентября 2023, 21:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президиум правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил специальный казначейский кредит (СКК) Алтайскому краю на модернизацию котельных. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

"Деятельность стройкомплекса России направлена на создание комфортных условий для жизни граждан. Особую роль в этом направлении играет эффективная работа жилищно-коммунального хозяйства. Она измеряется качеством предоставляемых населению услуг, а также их надежностью и экологичностью", – подчеркнул вице-премьер.Хуснуллин отметил, что добиться решения этих задач можно в том числе и инфраструктурными проектами с помощью средств от СКК.

Вместе с Алтайским краем СКК получили еще 11 регионов. Общая сумма средств составляет порядка 8 млрд рублей. В этих субъектах реализуют 35 мероприятий, в том числе проектирование и строительство новых котельных и модернизацию действующих.