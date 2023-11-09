Правительство одобрило отстранение полиции от дублирующих проверок бизнеса

На первом этапе предполагается исключить из КоАП РФ 46 составов, которые связаны с дублирующими полномочиями

09 ноября 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Как сообщает газета "Ъ", после его принятия контрольными мероприятиями будут заниматься профильные ведомства.

На первом этапе предполагается исключить из КоАП РФ 46 составов, которые дублируют полномочия контрольных ведомств. Однако у полиции сохранятся функции по "предотвращению нарушений с возможностью возбуждения административных дел" в отношении граждан.

Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что проверки должны проводиться лишь при риске нарушения законов. Чтобы система работала, контроль должны осуществлять профильные ведомства.

Законопроект уже внесли в Госдуму – он числится в базе. Готовили его по поручению президента России Владимира Путина.