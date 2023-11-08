Путин присвоил алтайскому полицейскому звание генерал-майора полиции

Марк Левин работает в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю – начальника полиции

08 ноября 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Алтайскому полицейскому присвоили звание генерал-майора полиции. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Марк Михайлович Левин родился 28 декабря 1980 года в Перми. На службу в органы внутренних дел поступил в августе 2002 года, работал в Перми и Севастополе.

С января 2020 года занимал должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю, а с 29 июля 2022-го его назначили на должность заместителя начальника управления – начальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"За время службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами, имеет государственную награду", – отмечается на сайте алтайского ГУ МВД.

В октябре 2023 года Марк Левин участвовал в церемонии, в ходе которой 31 молодой сотрудник полиции дал клятву верного служения стране и народу перед мемориальным комплексом "Защитникам правопорядка" у здания ГУ МВД России по Алтайскому краю.