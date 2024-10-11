Правительство планирует ввести запрет взыскания "меченых" денег оборонных заводов

Целью законопроекта является уменьшение рисков невыполнения гособоронзаказа из-за возможности списания средств

11 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Минпромторг России предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, полученных в виде субсидий на государственные оборонные заказы. Об этом сообщает РБК.

Предложение озвучили во время заседания комиссии по законодательной деятельности правительства. Целью законопроекта является уменьшение рисков невыполнения гособоронзаказа из-за возможности списания средств.

Источник издания отмечает, что комиссия поддержала документ. По словам другого собеседника, после согласования в правительстве его передадут для рассмотрения в Госдуму.