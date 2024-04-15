Правительство поддержало законопроект о праве судебных приставов применять оружие
Вместе с тем их обяжут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на возможность ношения оружия
15 апреля 2024, 22:27, ИА Амител
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста о наделении сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.
Поправки вносятся в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". На данный момент применять силу могут лишь судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они должны проходить спецподготовку, комиссию и проверку.
Законопроект предлагает наделить подобной возможностью всех сотрудников органов принудительного исполнения. При этом их обяжут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на возможность ношения оружия.
22:41:53 15-04-2024
Интересный законопроект правительства. Из-за бабла в людей стрелять... Председатель правительства добрый такой, на Винни Пуха похож...
23:08:31 15-04-2024
Постепенно гайки закручивают
07:33:01 16-04-2024
Грыша (23:08:31 15-04-2024) Постепенно гайки закручивают... Так можно и резьбу сорвать😉
23:38:33 15-04-2024
Жаль что не до конца понятно, о чем,собственно, идет речь. Самозащита при исполнении? Или, если человек задолжал, скажем, по алиментам, приставы к нему домой, а он в окно от них прыгнул и тикать... И сотрудник его на перебежке из калаша срезал... 🥺 Был недавно в районном суде, на входе приставы чуть не раздели догола, дескать, люди на разбор в суды и с вилками приходят, и с уксусом в бутылках, и ножи отбирали и баллончики с газом... Куда мы покатились, в какие дебри... Крепкие такие приставы, бронежилет, берет, берцы, аксу и пистолет в придачу. Потрясающие возможности по "огневой плотности"... Прикрикивают, с прищуром смотрят, сумку на стол-приказом! Мир сходит с ума. И самое печальное что мы в этом мирском бульоне плаваем...
23:54:30 15-04-2024
При этом их обяжут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на возможность ношения оружия...
Носить оружия ума не надо. С оружия нужно уметь попадать, а не стрелять.
00:30:51 16-04-2024
Давно в жизнь вошло выражение: "Жадность фраера сгубила" (или "погубит"). "Отсель мораль": массовый должник - порождение жадности кредиторов! Выводы? - Судебные приставы - проявление экстремистских устремлений лоббирующих (продажных, торгующих наделёнными полномочиями) кругов в депутатской среде наших избранников, включая высших исполнителей. И защищаться от них, любым доступным способом, - это не столько право населения, сколько обязанность перед Россией.
08:35:13 16-04-2024
А что, правильно депутаты базарят! Задолжал банку - приставы быстро к стенке поставят. Такое вот правовое государство...
10:06:12 16-04-2024
Многие против такого нововведения.Иначе жди сообщений:вчера при попытке к бегству возле своего дома был...После предупредительного выстрела в воздух и окрика "Стой,стрелять буду!"
10:23:05 16-04-2024
Какой "при попытке к бегству"? Тут явно подтекст "при попытке защитить свое имущество"...
19:33:27 16-04-2024
Гость (10:23:05 16-04-2024) Какой "при попытке к бегству"? Тут явно подтекст "при попытк...
Но если он со своей кубышкой побежал,скрываясь от приставов?
12:19:57 16-04-2024
Власть боится своего народа. День ото дня больше.