Правительство поддержало законопроект о праве судебных приставов применять оружие

Вместе с тем их обяжут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на возможность ношения оружия

15 апреля 2024, 22:27, ИА Амител

Затвор пистолета / Фото: unsplash.com

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста о наделении сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Поправки вносятся в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". На данный момент применять силу могут лишь судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они должны проходить спецподготовку, комиссию и проверку.

Законопроект предлагает наделить подобной возможностью всех сотрудников органов принудительного исполнения. При этом их обяжут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на возможность ношения оружия.