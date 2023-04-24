Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы
Ставка НДФЛ может вырасти до 30% со следующего года
24 апреля 2023, 16:31, ИА Амител
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян. Как сообщает РБК, повышенный налог будет действовать для сотрудников и фрилансеров, которые утеряли своё налоговое резидентство в России.
Поправки в случае принятия вступят в силу в 2024 году. Они коснутся всех, кто уехал из страны и трудится в российском сегменте интернета либо с помощью размещённых в стране программно-аппаратных и технических средств.
Сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России и 15% – для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода за год превышает 5 млн рублей. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.
Законопроект составил прошлым летом Минфин для уехавших россиян. При этом ещё осенью 2022 года глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что там склоняются к отказу от повышения налога.
02:16:03 25-04-2023
Пора прекратить эту фигню и ввести прогрессивную шкалу налогов как в развитых странах Мира.