Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

Ставка НДФЛ может вырасти до 30% со следующего года

24 апреля 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян. Как сообщает РБК, повышенный налог будет действовать для сотрудников и фрилансеров, которые утеряли своё налоговое резидентство в России.

Поправки в случае принятия вступят в силу в 2024 году. Они коснутся всех, кто уехал из страны и трудится в российском сегменте интернета либо с помощью размещённых в стране программно-аппаратных и технических средств.

Сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России и 15% – для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода за год превышает 5 млн рублей. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Законопроект составил прошлым летом Минфин для уехавших россиян. При этом ещё осенью 2022 года глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что там склоняются к отказу от повышения налога.