Выгоду от вложения денег в недвижимость на Алтае оценили аналитики

Идея инвестировать в недвижимость исторически популярна в России, но не везде это приносит большие деньги

24 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 23-е место из 89 в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость, сообщает РИА Новости.

Доходность считалась в среднем за пять лет (2018-2022 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи её в аренду. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учётом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

"В Алтайском крае среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет с учётом сдачи в аренду – 9,5%", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится на втором месте в рейтинге. Здесь прибыльность от вложения денег в недвижимость почти в два раза выше – 18,2%.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стал Краснодарский край – с учётом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7%.

Последние строчки заняли Ростовская, Ленинградская и Оренбургская области – там прибыльность от вложения денег в недвижимость составляла 2,3%, 2% и 1,2% соответственно.

В среднем в России доходность от сдачи в аренду составляла примерно 4% годовых.

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