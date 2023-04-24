Выгоду от вложения денег в недвижимость на Алтае оценили аналитики
Идея инвестировать в недвижимость исторически популярна в России, но не везде это приносит большие деньги
24 апреля 2023, 11:30, ИА Амител
Алтайский край занял 23-е место из 89 в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость, сообщает РИА Новости.
Доходность считалась в среднем за пять лет (2018-2022 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи её в аренду. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учётом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.
"В Алтайском крае среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет с учётом сдачи в аренду – 9,5%", – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится на втором месте в рейтинге. Здесь прибыльность от вложения денег в недвижимость почти в два раза выше – 18,2%.
Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стал Краснодарский край – с учётом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7%.
Последние строчки заняли Ростовская, Ленинградская и Оренбургская области – там прибыльность от вложения денег в недвижимость составляла 2,3%, 2% и 1,2% соответственно.
В среднем в России доходность от сдачи в аренду составляла примерно 4% годовых.
Ранее amic.ru рассказал, зачем жители Алтайского края скупают жильё в Новосибирске.
13:36:37 24-04-2023
Аналитики то в какой сфере работают? Судя по цифрам - аналитики работают в сфере изъятия недвижимости у разорившихся ипотечных заемщиком, тогда да - там иногда и побольше прибыль со сделки.
13:39:17 24-04-2023
товарищи явно опирались на прошлогодний скачок цен и не учли затраты на ремонт после каждого арендатора, простои без жильцов итд. реальная цифра, за условную двушку в центре, около 6% годовых. а те, кто купит жилье с целью его последующей сдачи сейчас, получат не более 5%, на мой взгляд. срок окупаемости становится колоссальным, тк стоимость кв.метров пробила небесную твердь. такие инвестиции выгодны, если покупать квартиру ребенку "на вырост".