До 2028 года

12 апреля 2023, 18:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года, сказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, передаёт "Интерфакс".

6 апреля в госкорпорации сообщали, что обращались с такой инициативой к кабмину.

Бывший вице-премьер Юрий Борисов возглавляет "Роскосмос" с июля 2022 года. Он занял место Дмитрий Рогозина, который руководил корпорацией с 2018-го.

Ранее рассказали, как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию.