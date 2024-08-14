Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Запрет был введен в марте и должен был действовать до 31 августа

14 августа 2024, 17:00, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.

Запрет был введен в марте и должен был действовать до 31 августа. В мае-июле действие меры приостановили — на фоне насыщения топливом отечественного рынка.

Свое решение власти объяснили необходимостью обеспечить стабитльную ситуацию на топливном рынке на фоне плановых ремонтов на НПЗ, а также сезонного повышения спроса. Ограничения не коснутся поставок в рамках международных правительственных соглашений и вывозимого для оказания гуманитарной помощи.

Ранее с соответствующей инициативой выступили в Министерстве энергетики. Там предполагалось, что фактически запрет продлится в сентябре и октября, а после начнет действовать эмбарго на вывоз продукции только нефтеперерабатывающих заводов.