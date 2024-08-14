Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
Запрет был введен в марте и должен был действовать до 31 августа
14 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.
Запрет был введен в марте и должен был действовать до 31 августа. В мае-июле действие меры приостановили — на фоне насыщения топливом отечественного рынка.
Свое решение власти объяснили необходимостью обеспечить стабитльную ситуацию на топливном рынке на фоне плановых ремонтов на НПЗ, а также сезонного повышения спроса. Ограничения не коснутся поставок в рамках международных правительственных соглашений и вывозимого для оказания гуманитарной помощи.
Ранее с соответствующей инициативой выступили в Министерстве энергетики. Там предполагалось, что фактически запрет продлится в сентябре и октября, а после начнет действовать эмбарго на вывоз продукции только нефтеперерабатывающих заводов.
09:31:59 15-08-2024
отличная новость! цены на бензин и дальше будут снижаться
10:45:23 15-08-2024
гость (09:31:59 15-08-2024) отличная новость! цены на бензин и дальше будут снижаться... где?