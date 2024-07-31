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Правительство РФ запретило вывозить бензин из страны в сентябре-октябре

Чтобы подстраховаться

31 июля 2024, 15:02, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правительство РФ запретило экспорт бензина в сентябре-октябре 2024 года, сообщает ТАСС.

"Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться", – заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Кроме того, добавил Сорокин, снятия запрета на экспорт бензина в августе не будет: "Чтобы избежать любых проблем". То есть в августе будет запрет на экспорт бензина.

запреты Топливо Экспорт

Комментарии 4

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Гость

15:18:49 31-07-2024

Ясно. Значит опять поднимут цены на салярку и бензин

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Гость

16:15:10 31-07-2024

О, а сейчас получается вывозят?

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Коля

16:38:53 31-07-2024

Нефть не нужно продавать а перерабатывать и продавать бенз и дизель

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Гость

19:30:13 31-07-2024

У тю тю тю - погрозило правительство. Смешно - ответили нефтяники.

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