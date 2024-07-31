Правительство РФ запретило вывозить бензин из страны в сентябре-октябре
Чтобы подстраховаться
31 июля 2024, 15:02, ИА Амител
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Правительство РФ запретило экспорт бензина в сентябре-октябре 2024 года, сообщает ТАСС.
"Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться", – заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
Кроме того, добавил Сорокин, снятия запрета на экспорт бензина в августе не будет: "Чтобы избежать любых проблем". То есть в августе будет запрет на экспорт бензина.
15:18:49 31-07-2024
Ясно. Значит опять поднимут цены на салярку и бензин
16:15:10 31-07-2024
О, а сейчас получается вывозят?
16:38:53 31-07-2024
Нефть не нужно продавать а перерабатывать и продавать бенз и дизель
19:30:13 31-07-2024
У тю тю тю - погрозило правительство. Смешно - ответили нефтяники.