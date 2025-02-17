Правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд
Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, она не заменит уже привычные способы идентификации личности
17 февраля 2025, 15:15, ИА Амител
Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд. Как сообщает "Интерфакс", граждане смогут воспользоваться услугой после проведения тестирования сервиса – закрытые испытания запланировано на 2025 год.
Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, биометрия не заменит уже привычные способы посадки – у граждан останется возможность выбрать наиболее удобный вариант удостоверения своей личности.
"Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы", – отмечается в релизе.
Напомним, что Единая биометрическая система (ЕБС) обеспечивает сбор биометрических данных, в том числе снимков лица и записи голоса. С ее помощью можно получать доступ к государственным услугам и банковским сервисам.
15:23:59 17-02-2025
А крофь-мочу-кал сдавать тоже нужно будет?
18:29:09 17-02-2025
Потом данные утекут из вагона и притекут в банк, где ловкие ребята возьмут с их помощью огромный кредит.