Правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд

Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, она не заменит уже привычные способы идентификации личности

17 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд. Как сообщает "Интерфакс", граждане смогут воспользоваться услугой после проведения тестирования сервиса – закрытые испытания запланировано на 2025 год.

Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, биометрия не заменит уже привычные способы посадки – у граждан останется возможность выбрать наиболее удобный вариант удостоверения своей личности.

"Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы", – отмечается в релизе.

Напомним, что Единая биометрическая система (ЕБС) обеспечивает сбор биометрических данных, в том числе снимков лица и записи голоса. С ее помощью можно получать доступ к государственным услугам и банковским сервисам.