До 16 рублей за километр. На Алтае с нового года выросли тарифы на пригородные поезда

При этом власти региона компенсируют из краевого бюджета часть затрат

22 января 2025, 07:15, ИА Амител

Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru

Цены на пригородный железнодорожный транспорт в Алтайском крае вырос с января 2025 года. Речь идет об электричках АО "Алтай-Пригород", которые курсируют из Барнаула в Бийск, Славгород и Рубцовск. Решение о пересмотре цен приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Рассказываем, на сколько выросла стоимость билета в электричках.

Как изменились тарифы?

Так, с 1 января стоимость проезда по разовым билетам на электрички и поезда пригородного сообщения на расстояние поездки до 45 км увеличилась на два рубля. Максимальный рост составил 16 рублей на расстояние поездки свыше 196 км. Стоимость проезда в скорых поездах стала выше на 7%.

Как власти региона стараются не допустить еще более резкого скачка тарифов?

Ежегодно электричками в Алтайском крае пользуются миллионы пассажиров. В Министерстве транспорта региона пояснили amic.ru, что ежегодно из краевого бюджета выделяются средства на возмещение выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки. Это помогает сделать билеты на электрички более дешевыми. В частности, в 2025 году из регионального бюджета на субсидии выделили около 569 миллионов рублей. В 2024-м эта сумма составила чуть более 512 миллионов рублей.

В Министерстве транспорта края добавили, что в поездах пригородного сообщения действует система скидок и льгот. Благодаря принимаемым мерам стоимость проезда здесь остается ниже, чем автотранспортным сообщением.

В ведомстве также напомнили, что на текущий момент полностью обновлен парк пассажирских составов, в который входит 74 современных вагона. В прошлом году закупили восемь таких вагонов.

Как выросли тарифы на пассажирские и грузовые перевозки у РЖД?

Там цены на проезд подняли еще с декабря 2024 года. Компания-монополист с 1 декабря 2024 года повысила тарифы на перевозки как грузов (на 13,8%), так и пассажиров (на 11,6%). В РЖД объяснили это необходимостью исполнения инвестиционной программы на 2025 год.

По информации "Коммерсанта", инвестиционная программа РЖД может сократиться более чем на треть (на 36,7%) – до 84 млрд рублей, все деньги уйдут на поддержание деятельности и закупку тяги. Инвестиции в БАМ и Транссиб упадут в пять раз, а развитие подходов к портам европейской части России будет почти заморожено. Причина этого – большой кредитный портфель, который стало дорого наращивать при текущей ключевой ставке 21%.