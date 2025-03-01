Правительство РФ не разрешило строить вторую ВПП в барнаульском аэропорту
Приводить в порядок будут уже существующую полосу
01 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Правительство РФ не поддержало идею строительства второй взлетно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту из-за высокой стоимости работ. В итоге федеральные власти планируют в 2026 и 2027 годах провести реконструкцию уже существующей полосы, сообщил в интервью "Вестям-Алтай" генеральный директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.
В настоящее время идут подготовительные работы и разработка проектно-сметной документации. Уже решено, что не будут строить новую полосу, а приведут в порядок уже существующую. Как это отразится на работе аэрокомплекса – неизвестно.
"Замораживать работу аэропорта не планируем. Вместе Росавиацией рассматриваем варианты окон, когда можно будет проводить ремонт полосы, при этом не прекращая полеты", – сообщил Архипенко.
О реконструкции взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта говорят уже много лет. Однако все имущество находится в федеральной собственности. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги.
По предварительным подсчетам, стоимость работ оценивается в 14 миллиардов рублей.
08:30:28 01-03-2025
Смысл городить вторую ВПП для 5-6 самолётов в сутки ? Там и клубешник то новый зря возводят.
Ни какой перспективы у барнаульского аэродрома нет.
Алтайцы свой имеют. Кому нужно с Нска улетит. А в Барнаул пассажиропоток накрылся.
Там и паравозы скоро закрывать надо. Только АлтайПригород оставят.
08:41:04 01-03-2025
В авиации существует такие понятия как экстренная посадка и ошибка диспетчера. Когда в этот момент строительная техника выезжает на ВВП, то вероятность столкновения 100%. Речь идет о безопасности пассажиров. Мне интересно, сколько по мнению правительства, стоит человеческая жизнь, если строительство второй полосы обойдется дорого. Вот и все отношение.
10:11:28 01-03-2025
Гость (08:41:04 01-03-2025) В авиации существует такие понятия как экстренная посадка и ... Жизнь не стоит ничего.
18:51:42 01-03-2025
Гость (08:41:04 01-03-2025) В авиации существует такие понятия как экстренная посадка и ... Не нужно вводить людей в заблуждение, вы либо "слышали звон", либо намеренно тут нагнетаете, скорее второе. Реконструкция ВПП была в ~1996-97 годах, и она по сей день соответствует всем требованиям безопасности полетов ВК РФ, ИКАО и т.д., да и запасных аэродромов у нас хватает. Кто то хотел еще и на ВПП нажиться, здания аэропорта не хватает)
21:41:41 01-03-2025
Гость (18:51:42 01-03-2025) Не нужно вводить людей в заблуждение, вы либо "слышали звон"... Вы не поняли вопрос. Безопасно ли для полетов проводить ремонт действующей ВПП и как это вообще выполнить?
08:46:31 01-03-2025
При таком количестве рейсов.................................
10:57:08 01-03-2025
Не брали бы с Волго-Днепра три дорога - те продолжали бы использовать Брнео как аэродром подскока по пути из незалежной и было бы благославление от верховного на вторую полосу. А так- вылет в Патаи и др. из Нск даже с учетом трансфера в Толмачи более предпочителен.