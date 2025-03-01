Правительство РФ не разрешило строить вторую ВПП в барнаульском аэропорту

Приводить в порядок будут уже существующую полосу

01 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Самолет в барнаульском аэропорту / Фото: amic.ru

Правительство РФ не поддержало идею строительства второй взлетно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту из-за высокой стоимости работ. В итоге федеральные власти планируют в 2026 и 2027 годах провести реконструкцию уже существующей полосы, сообщил в интервью "Вестям-Алтай" генеральный директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

В настоящее время идут подготовительные работы и разработка проектно-сметной документации. Уже решено, что не будут строить новую полосу, а приведут в порядок уже существующую. Как это отразится на работе аэрокомплекса – неизвестно.

"Замораживать работу аэропорта не планируем. Вместе Росавиацией рассматриваем варианты окон, когда можно будет проводить ремонт полосы, при этом не прекращая полеты", – сообщил Архипенко.

О реконструкции взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта говорят уже много лет. Однако все имущество находится в федеральной собственности. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги.

По предварительным подсчетам, стоимость работ оценивается в 14 миллиардов рублей.