Когда может начаться ремонт аэродрома в Барнауле и сколько денег на это нужно?

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы могут начать уже в ближайшие два года

18 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Аэропорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту может начаться уже в 2025–2026 году, следует из информации на сайте госзакупок. В настоящее время федеральное госпредприятие заключило договор с единственным поставщиком на геофизическое обследование четырех аэродромов методом георадарного зондирования для дальнейшего капитального ремонта объектов. На обновление ВПП потребуется не менее 14 миллиардов рублей.

Зачем нужно ремонтировать ВПП?

Она находится не в лучшем состоянии и давно нуждалась в реконструкции. Тем более что уже в ближайший год в Барнауле запустят новый современный терминал. Планируется, что новая полоса будет построена с нуля рядом с существующей. Это позволит не закрывать аэропорт на длительный период. Стоимость работ оценивается в 14 миллиардов рублей.

Почему реконструкцию не начали раньше?

О реконструкции взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта говорят уже много лет. Однако все имущество находится в федеральной собственности. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги. Позже Томенко снова обсуждал этот вопрос с президентом. Глава государства пообещал помочь с финансированием.

"Мы уже работаем над этим вопросом. Хозяйство федеральное. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы полосы были в хорошем состоянии. Пока ВПП выдерживает нагрузку, но нужно торопиться. Я обращался к руководству страны по этому вопросу. Были даны поручения Росавиации и Министерству транспорта России. Это пока все в работе, у нас есть диалог. Однако решения о включении объекта в программу по реконструкции пока нет. Здесь мы никуда без федерального руководства не двинемся в плане начала работ", – говорил журналистам губернатор Виктор Томенко.

Позже краевые власти сообщили, что правильнее будет начать делать полосу для самолетов уже после завершения строительства терминала.

И когда построят новый терминал?

Терминал строит компания "Новапорт". Новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.

Заработать новый терминал должен в течение 2025 года. Сам подрядчик обещал открыть двери для пассажиров уже летом.