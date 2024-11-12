В Госдуме предложили не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка

Депутаты предлагают тестировать детей иностранцев перед зачислением в школы

12 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка внесут в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

"При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предположительно, постановление рассмотрят 20 ноября.

Также депутаты направили правительству предложения по трудовой миграции и приезжающим с мигрантами семьям. На пленарном заседании рассмотрят проект изменений в КоАП об ответственности за нарушения в сфере миграции.