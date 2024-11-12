В Госдуме предложили не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка
Депутаты предлагают тестировать детей иностранцев перед зачислением в школы
12 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка внесут в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
"При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Предположительно, постановление рассмотрят 20 ноября.
Также депутаты направили правительству предложения по трудовой миграции и приезжающим с мигрантами семьям. На пленарном заседании рассмотрят проект изменений в КоАП об ответственности за нарушения в сфере миграции.
14:50:16 12-11-2024
Мне вот непонятно, как индийцы, африканцы, арабы учатся у нас в АГМУ. На выпускных курсах большинство с трудом понимает русскую речь, сами практически не говорят (лично пытался общаться). Медицину в вузе на английском преподают что ли? Или как? Объясните мне, пжт.
15:47:27 12-11-2024
Гость (14:50:16 12-11-2024) Мне вот непонятно, как индийцы, африканцы, арабы учатся у на...
не знаю как сейчас, а в 1991 г со мной в АГМИ поступили сирийцы (говорю про свой факультете). Так они ни бельмеса не понимали, постоянно просили им помочь, тяжело было учиться. На вопрос, а как же знания? Был ответ: мне нужен диплом, меня на родине уже аптека ждет, папа купил))
16:51:42 12-11-2024
Гость (15:47:27 12-11-2024) не знаю как сейчас, а в 1991 г со мной в АГМИ поступили ...
А со мной в 1991-м в АПИ поступили 3 азербайджанца и один грузин. Все были с золотыми медалями после школы. Русским разговорным владели отлично. Первый курс никто из них не смог осилить. Видимо, не стали терять 5 лет и съездили за дипломами в московские переходы.
10:11:10 13-11-2024
Гость (14:50:16 12-11-2024) Мне вот непонятно, как индийцы, африканцы, арабы учатся у на... Прием и подготовка выпускников ведётся как на бюджетной (для граждан РФ и Казахстана), в том числе целевой (для граждан РФ), так и на договорной основе для граждан РФ, государств ближнего зарубежья: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также других стран – Сирии, Китая, Монголии, Ирака, Египта, Нигерии, Марокко и других.
Обучение иностранных граждан начинается с 1 курса на языке-посреднике (английский).
14:51:23 12-11-2024
Многонациональное государство.
14:57:34 12-11-2024
ну хорошо, не взяли его в школу - вам этот человек не нужен. Зато неграмотный очень нужен различным радикалам и уголовным элементам.
15:25:47 12-11-2024
Гость (14:57:34 12-11-2024) ну хорошо, не взяли его в школу - вам этот человек не нужен.... А грамотный басмач им ещё нужнее
15:03:10 12-11-2024
Ну камон, на выходе вы получите полноценные гетто. Населенные не знающими языка и никак не встроенными в наш социум людьми. Эти дети что, всю жизнь будут семилетними? СлабО просто детей, не знающих язык, определять в отдельные классы и обучать русскому? Так и у них будет шанс встроиться в общество, и обществу будет лучше. Но нет.
15:10:12 12-11-2024
Гость (15:03:10 12-11-2024) Ну камон, на выходе вы получите полноценные гетто. Населенны... А СЛАБО не тащить сюда весь свой гарем. Заработал деньги- отослал . Ведь всем понятно - шесть детей сколько это пособий и льгот, и работать не надо.
15:28:06 12-11-2024
гость (15:10:12 12-11-2024) А СЛАБО не тащить сюда весь свой гарем. Заработал деньги- ... А вы это зачем пишете мне?) Не я их сюда привожу, даю им работу и т.д. А если государство это делает, то оно же должно позаботиться о том, чтобы в дальнейшем выросшие неграмотные и не знающие языка дети, которых сегодня не возьмут в школу, в 14-15 не сбивались в подростковые банды. Но вместо этого оно хочет и рыбку съесть, и на сковородке покататься. И раб. силу получить, и угодить таким как вы с их требованиями "загнобить" чужаков. Думаете, хорошо на итого получится?
15:21:28 12-11-2024
Не надо пускать "мигранта" с семьей в Россию!
15:21:46 12-11-2024
я не понял. Опять одним дорога к учебе открыта а другим закрыта из за происхожлдения? Снова будут подписываться крестиком, иметь три класса церковно приходской и потом играя маузером говорить что интеллигенция -г_но нации, я мол с темя классами страной управляю. Че революция впереди да?
15:40:24 12-11-2024
Гость (15:21:46 12-11-2024) я не понял. Опять одним дорога к учебе открыта а другим закр... Ты со своим происхождением у себя в кишлаке получай образование. Русским детям не мешай учиться.
15:55:19 12-11-2024
Гость (15:40:24 12-11-2024) Ты со своим происхождением у себя в кишлаке получай образова... Ух какой... А татарину можно получать образование? А алтайцу? Тувинцу, буряту там? Башкиру? Вы разрешаете? Или черепа измерять будем?
16:12:18 12-11-2024
Гость (15:55:19 12-11-2024) Ух какой... А татарину можно получать образование? А алтайцу... Ты, истинный ариец, все попутал. Разговор идёт о мигрантах.
20:18:01 12-11-2024
Гость (15:55:19 12-11-2024) Ух какой... А татарину можно получать образование? А алтайцу... Перечисленные национальности - россияне. А мигранты - граждане других стран.
15:36:34 12-11-2024
Даже говорящие по русски это обуза для остальных детей
У младшего сына в начальном классе был такой пассажир. Весь класс ,пол урока ждал, когда до Кожеакбара дойдёт . В итоге недоделаное на уроке делали дома. Кому нужна такая толерантность пусть своими детьми и жертвует.
15:42:47 12-11-2024
Гость (15:36:34 12-11-2024) Даже говорящие по русски это обуза для остальных детей У... А у сына в классе таким был русский Коля. Мама которого на собрании говорила - Коля не понимает эту тему по математике, может, пусть класс ее вообще не изучает? А когда начали изучать английский, вся подгруппа ждала, пока дойдет до другого не менее русского. Если ребенок знает язык, но тупит, дело не в национальности.
16:23:02 12-11-2024
Гость (15:42:47 12-11-2024) А у сына в классе таким был русский Коля. Мама которого на с... У нас в классе был не Коля, а Вова. Советская школа. Вова сидел передо мной вполоборота. Старательно списывал по всем предметам. Его не вызывали к доске, это верная двойка, учителей за двоечников ругали. Помню, на литературе, истории и других предметах учителя давали Вове листочек с написанным вопросом, открывали учебник и показывали текст ответа, который надо переписать. В конце урока брали листочек и не глядя ставили три балла. Затем Вова пошел учиться в техникум. Родители устроили по блату. Далее служил в Советской армии. После армии Вова стал работать в ГАИ. Трудился там до пенсии. Сейчас пенсия у него существенно больше, чем у меня)))
16:26:54 12-11-2024
Гость (16:23:02 12-11-2024) У нас в классе был не Коля, а Вова. Советская школа. Вова си... Был одноклассник, Дениска. До 8-го класса по слогам читал... Потом в фазанку свалил и немного позднее с наркоты сторчался.
16:41:59 12-11-2024
Гость (16:26:54 12-11-2024) Был одноклассник, Дениска. До 8-го класса по слогам читал...... потому что на этого Дениску было всем накласть. А он может как Репин в свое время гениальность в рисовании имел или вообще как Сталин склонность к построению великого государства. Вовремя бы выявили способность и пошло поехало бы. Учителя виноваты однозначно
20:21:00 12-11-2024
Гость (16:23:02 12-11-2024) У нас в классе был не Коля, а Вова. Советская школа. Вова си... И у нас в классе был Миша. Учился ДО меня, со мной. с моим младшим братом...
16:37:38 12-11-2024
Гость (15:42:47 12-11-2024) А у сына в классе таким был русский Коля. Мама которого на с... Это что за кишлак у тебя был ?
17:34:45 12-11-2024
Гость (16:37:38 12-11-2024) Это что за кишлак у тебя был ?... 69 школа))) Одна из лучших в городе. Якобы. И это, вы бы, мил человек, какие-нибудь слова, кроме "кишлака" выучили уже. А то скучно с вами.
17:37:35 12-11-2024
Гость (15:42:47 12-11-2024) А у сына в классе таким был русский Коля. Мама которого на с... Конечно не в национальности - в 1980 году к нам в АПИ в соседнюю группу приняли по целевому направлению товарища из Тувы, сам по себе парень не плохой, но учёбу не тянул (там и чистокровные русские не все тянули, но старались) в итоге в конце 1 курса куда-то исчез (и из общаги, и с занятий). Через год объявился в составе сборной АСХИ (сельхоз институт) по классической борьбе на Студенческих играх АК, даже вроде как и закончил сельхоз, то есть парень понял свой уровень и ушёл учиться туда где потянул.
15:52:50 12-11-2024
Гость (15:36:34 12-11-2024) Даже говорящие по русски это обуза для остальных детей У... умное руководство всегда делает отдельный класс для тех кто плохо понимает и больше им выделяет времени и задания дает полегче. Дети разные один уже систему дифференциальных уравнений в уме решает а другой складывать еще в столбик не научился. Это нормально у каждого свои биологические часы
19:10:17 12-11-2024
холмс (15:52:50 12-11-2024) умное руководство всегда делает отдельный класс для тех кто ... а учителю там как работать? Тем более в старших классах?
15:53:58 12-11-2024
Гость (15:36:34 12-11-2024) Даже говорящие по русски это обуза для остальных детей У... Да, плохо владеющий русским языком ребенок сам не может толком учиться и не даст учиться другим. Это объективный факт. Брать в школу такого нельзя. Однозначно. Значит, необходимы специальные курсы по изучению русского для детей. До поступления в общеобразовательное учебное заведение. Окончил курсы, сдал собеседование, иди в обычную школу. Вспоминаю, как водили племянника в 80х годах прошлого века записываться в 22 школу. Там сразу проводили собеседование - проверку знаний. Ребенок должен был уметь читать и решить задачку в 2х действиях. Это было почти 40 лет назад.
16:09:11 12-11-2024
Ну, так-то правильно. Зачем "им" учиться? Всё равно дальше стройки не пойдут, верно?
16:17:43 12-11-2024
Классы адаптации с 5 лет. Не пошел ребенок в 7 в школу - проверка. Родители нарушают право на образование. Предоставить выбор: домой или ребенка в приемную русскую семью на адаптацию. Приемной семье отчисления от дохода семьи ребенка.
17:09:38 12-11-2024
Сколько "истинных арийцев" у нас тут собралось...🤦
00:18:18 13-11-2024
Кхм... (17:09:38 12-11-2024) Сколько "истинных арийцев" у нас тут собралось...🤦... при чем тут арийцы?? там другое было НЕ язык
19:07:54 12-11-2024
Не владеющие русским языком на территории РФ должны быть исключительно с тур.визой и не более 90 дней. Для остальных знание русского обязательно.
11:28:30 13-11-2024
Не могут не взять. Сейчас учат всех! Аутисты и больные синдромом Дауна и пр. инвалиды учатся в обычной школе. Особо тяжкие при наличие спец школ, учатся в последних. А каково учителю, если у него ходящий под себя мычащий и трясущийся надомник? А вот надо. И Аню Каренину ему объяснить, и сочинение с ним написать...