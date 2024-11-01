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Правительство РФ поручило ведомствам остановить рост цен за две недели

Мониторинг продовольственного рынка будут вести ежедневно

01 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам две недели, чтобы остановить рост цен. Об этом сообщают на сайте кабмина.

На совещании чиновники обсудили предложения по оперативным действиям, а также инструменты долгосрочного характера. По поручению вице-премьера ведомства будут ежедневно вести мониторинг ситуации на продовольственном рынке.

При этом Патрушев подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, по его словам, в стране стабильны.

Россия цены

Комментарии 21

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Гость

14:14:29 01-11-2024

Я не правительство, и то могу: "Цены, стой раз-два!"

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ВВП

14:15:16 01-11-2024

Цены стоп, раз, два))))

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Гость

14:20:16 01-11-2024

А что случилось?

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Гость

18:24:50 01-11-2024

Гость (14:20:16 01-11-2024) А что случилось?...
Выборы в Америке

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Гость

14:47:26 02-11-2024

Гость (18:24:50 01-11-2024) Выборы в Америке... а что это?

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Гость

14:24:44 01-11-2024

Без молока уже оставили, скоро оставят без продовольствия.

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Гость

14:33:12 01-11-2024

Гость (14:24:44 01-11-2024) Без молока уже оставили, скоро оставят без продовольствия.... Скажите, а за что вам запретили молоко в магазинах продавать? Что вы такого сделали?

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Гость

14:41:42 01-11-2024

Гость (14:33:12 01-11-2024) Скажите, а за что вам запретили молоко в магазинах продавать... За то, что проголосовали за вас, кто совесть на партбилет меняет.

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Дюша

14:27:47 01-11-2024

Навеяло старый анекдот...Правительство расстрелять и Кремль в зеленый цвет покрасить...

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Гость

14:35:48 01-11-2024

Дюша (14:27:47 01-11-2024) Навеяло старый анекдот...Правительство расстрелять и Кремль ... Ой смешной анекдот! Ой, прям уморил! Товарисч Дюша, у вас уже маразм начался? Что то рановато для ваших 60-ти.

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Дюша

15:31:44 01-11-2024

Гость (14:35:48 01-11-2024) Ой смешной анекдот! Ой, прям уморил! Товарисч Дюша, у вас уж... Смешно это для тех, кто помнит начало и продолжение...А не для жертв ЕГЭ вроде вас...

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Гость

14:39:11 01-11-2024

значит Венесуэла

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Гость

15:08:27 01-11-2024

Свежо (как смешно!) предание да верится с трудом! Время покажет!

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Гость

15:20:43 01-11-2024

Когда врач пытается лечить язву, а больной продолжает пить водку, то умрет этот больной в итоге от того что пил водку, а не от действий врача. Надеюсь аллюзия понятна.

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Гость

15:29:05 01-11-2024

Гость (15:20:43 01-11-2024) Когда врач пытается лечить язву, а больной продолжает пить в... Не, больной умрет от язвы. Ну или от старости.

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Элен без ребят

15:24:46 01-11-2024

900 руб паршивенькая говядина. манго из Африки почти в 4 раза дешевле! это же выгодно, когда люди плохо питаются, болеют и дохнут рано. кто это остановит?

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Повсекакий

15:52:15 01-11-2024

Элен без ребят (15:24:46 01-11-2024) 900 руб паршивенькая говядина. манго из Африки почти в 4 раз... Так вот ,что то не видать желающих остановить это явление.Всё как шло ,так и идёт дальше.Цены то надо не просто останавливать ,а поворачивать их вспять.Жить то при них невозможно.

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Гость

20:17:19 01-11-2024

Элен без ребят (15:24:46 01-11-2024) 900 руб паршивенькая говядина. манго из Африки почти в 4 раз... - "кто это остановит?" У нас есть гарант, у него этих проблем нет, а когда человек сытый, то он голодного не поймет.

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ППШариков

16:34:38 01-11-2024

Есть бабы в русский селеньях....коня на скаку остановят.

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Гость

19:36:27 01-11-2024

Таки что строится в РФ после отказа от социализма? При капитализме цены определяются спросом на продаваемые товары - в этом суть свободного рынка, ради которого была заварена каша антисталинизма. Победила буржуазная контра - пусть же будет последовательной: долой государственные методы внерыночного характера!

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Гость

20:53:23 01-11-2024

как до них не дойдет никак, что пока они обесценивают рубль, никакой рост цен не остановить. Песни про импортозамещение только в отчетах ведомств работают. А в реальности все совсем по другому.

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