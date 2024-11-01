Правительство РФ поручило ведомствам остановить рост цен за две недели

Мониторинг продовольственного рынка будут вести ежедневно

01 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам две недели, чтобы остановить рост цен. Об этом сообщают на сайте кабмина.

На совещании чиновники обсудили предложения по оперативным действиям, а также инструменты долгосрочного характера. По поручению вице-премьера ведомства будут ежедневно вести мониторинг ситуации на продовольственном рынке.

При этом Патрушев подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, по его словам, в стране стабильны.