НОВОСТИОбщество

Правительство РФ разработало план по борьбе с нелегальной занятостью

Ряд мер ориентирован на граждан трудоспособного возраста, среди которых студенты, пенсионеры и домохозяйки

28 апреля 2025, 16:10, ИА Амител

Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС
Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС

Кабмин России подготовил план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что план состоит из 18 мер федерального и регионального уровня. Среди них:

  • сбор данных о неработающих россиянах трудоспособного возраста;
  • усиление практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом;
  • профилактика подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Меры ориентированы на неработающих граждан трудоспособного возраста. В первую очередь планируют провести анализ численности таких россиян и оценить их половозрастную структуру. Согласно документу, Роструд должен будет выполнить эту задачу до 15 июля 2025 года. На основе этой аналитики Минтруд вместе с подведомственными организациями сформирует "комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста". До 1 марта 2026 года его направят в аппарат правительства.

"Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – говорится в материалах Росстата.

Согласно проекту правительственного плана, эффективность борьбы с нелегальной занятостью в значительной части будут обеспечивать регионы. 

До 1 июля 2025 года Минтруд оценит потенциальную численность нелегально занятых россиян. На ее основе составят "рейтинг регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости", который будет ежегодно обновляться.

Кроме того, на 2027–2029 годы регионы получат новые KPI по выявлению нелегальной занятости. Минтруд должен будет направить их в правительство до 1 ноября 2026 года.

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Россия

Комментарии 11

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.......

17:32:18 28-04-2025

Добровольно - принудительно...

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Гость

17:36:10 28-04-2025

очень печально, ну что-ж... придумаем и тут что-нибудь

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Гость

18:00:09 28-04-2025

Правительству доходов не хватает? Те кто официально только начал свою трудовую деятельность - 43% налогов забираете, а что вы им гарантируете? Будущее стабильное? Пенсию? Здравоохранение? Жилье доступное? ЧТО?

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Гость

19:08:00 28-04-2025

Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – а правительству не жирно? Пенсионеров -? Правда?

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как страшно жить!

22:34:54 28-04-2025

Гость (19:08:00 28-04-2025) Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания р... Да ладно вам! Зато рантье и блогеры вне фокуса. А студентам зачем учиться? Это же не работа!))) Пенсы сплошь и рядом бездельничают. А пошли бы трудиться за еду со своим давлением 160 - всё польза государству))) Не говоря уж о домохозяйках... даже в советское время, когда жестко боролись с тунеядством, замужняя женщина - домохозяйка не привлекалась насильственно к труду вне дома.

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Russkiy

21:29:50 28-04-2025

По заголовку подумал, что наконец-то с мигрантами будут бороться, ан нет со своими... Бей своих, как говорится. Но только чужие от этого бояться не будут, только наоборот...

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Ник

22:26:28 28-04-2025

2,1 млн. пенсионеров??? До гробовой доски??? Слов нет.

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Гость

04:46:40 29-04-2025

у них там других забот нету? теперь создадут отдельную структуру для слежки и выявления,а вдруг пенсионер где то рублик заработал?

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Дюша

09:38:25 29-04-2025

С 90-х ждал когда начнут гайки закручивать. Основная проблема - как их трудоустроить? Готовы дать людям достойную работу? Сомневаюсь...Ну так и оставьте народ в покое...

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Musik

10:03:45 29-04-2025

Дюша (09:38:25 29-04-2025) С 90-х ждал когда начнут гайки закручивать. Основная проблем... больше 1 кошки пролетарию не полагается.
остальных - конфисковать на польты.
готовьтесь.

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Musik

09:44:09 29-04-2025

тунеядцев - в дело!
или на фарш.

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