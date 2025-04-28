Правительство РФ разработало план по борьбе с нелегальной занятостью

Ряд мер ориентирован на граждан трудоспособного возраста, среди которых студенты, пенсионеры и домохозяйки

28 апреля 2025, 16:10, ИА Амител

Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС

Кабмин России подготовил план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что план состоит из 18 мер федерального и регионального уровня. Среди них:

сбор данных о неработающих россиянах трудоспособного возраста;

усиление практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом;

профилактика подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Меры ориентированы на неработающих граждан трудоспособного возраста. В первую очередь планируют провести анализ численности таких россиян и оценить их половозрастную структуру. Согласно документу, Роструд должен будет выполнить эту задачу до 15 июля 2025 года. На основе этой аналитики Минтруд вместе с подведомственными организациями сформирует "комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста". До 1 марта 2026 года его направят в аппарат правительства.

"Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – говорится в материалах Росстата.

Согласно проекту правительственного плана, эффективность борьбы с нелегальной занятостью в значительной части будут обеспечивать регионы.

До 1 июля 2025 года Минтруд оценит потенциальную численность нелегально занятых россиян. На ее основе составят "рейтинг регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости", который будет ежегодно обновляться.

Кроме того, на 2027–2029 годы регионы получат новые KPI по выявлению нелегальной занятости. Минтруд должен будет направить их в правительство до 1 ноября 2026 года.