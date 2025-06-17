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Правительство РФ списало Алтайскому краю задолженность на 1,1 млрд рублей

Теперь эти средства направят на строительство дорог и обновление больниц

17 июня 2025, 19:10, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Алтайский край вошел в тройку российских регионов, которым по решению президента Владимира Путина списали две трети задолженности по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Речь идет о сумме 1,13 миллиарда рублей. Это средства, которые были взяты в кредит до 2017 года. Теперь нам не нужно их возвращать, и это значит, что всю сумму мы сможем направить на значимые для жителей края проекты от строительства дорог до обновления больниц", – написал глава региона.

Виктор Томенко отметил, что списание задолженности – очень важное достижение и следствие  "достаточно напряженной" работы правительства кря с Минфином и другими федеральными органами исполнительной власти.

Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 8

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Гость

19:20:39 17-06-2025

Не плохо кто-то нажился.

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Гость

20:20:34 17-06-2025

Как можно направить то чего нет?
Ведь если бы были и задолженности не возникло бы.

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Гость

08:45:01 18-06-2025

Гость (20:20:34 17-06-2025) Как можно направить то чего нет?Ведь если бы были и задо... ..................................................
Именно так. Знакомый пожаловался урологу. По итогу с диагнозом дгпж ему нужно лезть в долги что-бы оперироваться у частника. И таких примеров много. Всё что нужно знать о краевых больницах.

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Гость

21:24:44 17-06-2025

ну ну кто то свою кормушку по полнил не плохо))))

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Олег

22:47:33 17-06-2025

Мы заплатили налоги, с этих налогов дали обратно кредит - мы внутренняя колония.

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Гость

22:47:57 17-06-2025

Очень интересная фраза: "... что списание задолженности – очень важное достижение и следствие "достаточно напряженной" работы правительства кря с Минфином и другими федеральными органами исполнительной власти." Достижение - это повышение уровня жизни жителей края, повышение их доходов, увеличение шансов получить качественную медицинскую помощь, улучшение качества дорожной инфраструктуры и пр. Или нет?

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Олег

22:49:06 17-06-2025

Требуются разъяснения в рамках формальной логики.

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Гость

09:29:57 18-06-2025

Не "перенаприглись" уговаривать о списании долга?
Потому что взять с нас нечего. Край бедный.

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