Правительство РФ списало Алтайскому краю задолженность на 1,1 млрд рублей

Теперь эти средства направят на строительство дорог и обновление больниц

17 июня 2025, 19:10, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Алтайский край вошел в тройку российских регионов, которым по решению президента Владимира Путина списали две трети задолженности по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Речь идет о сумме 1,13 миллиарда рублей. Это средства, которые были взяты в кредит до 2017 года. Теперь нам не нужно их возвращать, и это значит, что всю сумму мы сможем направить на значимые для жителей края проекты от строительства дорог до обновления больниц", – написал глава региона.

Виктор Томенко отметил, что списание задолженности – очень важное достижение и следствие "достаточно напряженной" работы правительства кря с Минфином и другими федеральными органами исполнительной власти.