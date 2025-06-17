Правительство РФ списало Алтайскому краю задолженность на 1,1 млрд рублей
Теперь эти средства направят на строительство дорог и обновление больниц
17 июня 2025, 19:10, ИА Амител
Алтайский край вошел в тройку российских регионов, которым по решению президента Владимира Путина списали две трети задолженности по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Речь идет о сумме 1,13 миллиарда рублей. Это средства, которые были взяты в кредит до 2017 года. Теперь нам не нужно их возвращать, и это значит, что всю сумму мы сможем направить на значимые для жителей края проекты от строительства дорог до обновления больниц", – написал глава региона.
Виктор Томенко отметил, что списание задолженности – очень важное достижение и следствие "достаточно напряженной" работы правительства кря с Минфином и другими федеральными органами исполнительной власти.
19:20:39 17-06-2025
Не плохо кто-то нажился.
20:20:34 17-06-2025
Как можно направить то чего нет?
Ведь если бы были и задолженности не возникло бы.
08:45:01 18-06-2025
Гость (20:20:34 17-06-2025) Как можно направить то чего нет?Ведь если бы были и задо... ..................................................
Именно так. Знакомый пожаловался урологу. По итогу с диагнозом дгпж ему нужно лезть в долги что-бы оперироваться у частника. И таких примеров много. Всё что нужно знать о краевых больницах.
21:24:44 17-06-2025
ну ну кто то свою кормушку по полнил не плохо))))
22:47:33 17-06-2025
Мы заплатили налоги, с этих налогов дали обратно кредит - мы внутренняя колония.
22:47:57 17-06-2025
Очень интересная фраза: "... что списание задолженности – очень важное достижение и следствие "достаточно напряженной" работы правительства кря с Минфином и другими федеральными органами исполнительной власти." Достижение - это повышение уровня жизни жителей края, повышение их доходов, увеличение шансов получить качественную медицинскую помощь, улучшение качества дорожной инфраструктуры и пр. Или нет?
22:49:06 17-06-2025
Требуются разъяснения в рамках формальной логики.
09:29:57 18-06-2025
Не "перенаприглись" уговаривать о списании долга?
Потому что взять с нас нечего. Край бедный.