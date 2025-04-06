Правительство РФ утвердило новые правила надзора в рыболовстве

Инспекторы смогут проверять автомобили даже в отсутствие рыбака

06 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Правительство РФ утвердило изменения в Положении о госконтроле в области рыболовства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года", – говорится в документе.

Теперь инспекторы смогут совершать постоянный рейд. Он осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

В ходе рейда инспекторы могут проводить осмотр, досмотр, опрос, требовать документы и инструментальное обследование. В случае нарушений инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.

Также инспекторов наделили полномочиями на проверку транспортных средств, в том числе в отсутствие рыбака.