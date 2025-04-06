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Правительство РФ утвердило новые правила надзора в рыболовстве

Инспекторы смогут проверять автомобили даже в отсутствие рыбака

06 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Правительство РФ утвердило изменения в Положении о госконтроле в области рыболовства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года", – говорится в документе.

Теперь инспекторы смогут совершать постоянный рейд. Он осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

В ходе рейда инспекторы могут проводить осмотр, досмотр, опрос, требовать документы и инструментальное обследование. В случае нарушений инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.

Также инспекторов наделили полномочиями на проверку транспортных средств, в том числе в отсутствие рыбака.

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Комментарии 5

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Санечек

09:10:41 06-04-2025

если нет владельца авто-то могут вскрыть что ли?

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Гость

13:42:18 06-04-2025

не может да же инспектор гибдд без понятых досмотреть ТС, представляю как инспектор рыбоохраны бегает по лугам и ищет свидетелей.

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Гость

14:11:18 06-04-2025

Я так понимаю, что без владельца всё-таки досмотр невозможен, а вот расположение транспорта на берегу уже является основанием независимо от принадлежности его хозяина к рыболовству. Набить полный багажник мешками с рыбой дело не хитрое если ее уже наловил умелец. Да и сети новые подвезти взамен утраченных

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гость

14:34:10 06-04-2025

А как инспектор будет определять кому принадлежит транспортное средство,рыбаку или просто отдыхающему и уже заложена ли статья расхода в бюджет организации,в которой числятся инспекторы,на возмещения нанесенного ущерба пострадавшим

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Олег

12:15:23 07-04-2025

А понятых то где инспектор возьмет?

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