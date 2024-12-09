На Алтае семье с ребенком придется пять лет копить на первый взнос по ипотеке

При этом необходимо откладывать 50% от общих доходов за вычетом прожиточных минимумов

09 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно.

"В Алтайском крае срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке – 4,6 года. Сумма первоначального взноса – 1,57 млн рублей", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится почти в конце рейтинга – на 81-м месте. Здесь придется семь лет копить на первый взнос, который составляет 2,93 млн рублей.

Алтайский край и Республика Алтай расположились ниже всех в рейтинге среди регионов Сибирского федерального округа.

На первом месте – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где за 1,9 года можно накопить 1,66 млн рублей для первоначального взноса. Замыкает список Республика Крым (8,4 года и 2,79 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае четверть работников не смогут накопить 1 млн рублей даже за десять лет стажа.