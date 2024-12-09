На Алтае семье с ребенком придется пять лет копить на первый взнос по ипотеке
При этом необходимо откладывать 50% от общих доходов за вычетом прожиточных минимумов
09 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно.
"В Алтайском крае срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке – 4,6 года. Сумма первоначального взноса – 1,57 млн рублей", – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится почти в конце рейтинга – на 81-м месте. Здесь придется семь лет копить на первый взнос, который составляет 2,93 млн рублей.
Алтайский край и Республика Алтай расположились ниже всех в рейтинге среди регионов Сибирского федерального округа.
На первом месте – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где за 1,9 года можно накопить 1,66 млн рублей для первоначального взноса. Замыкает список Республика Крым (8,4 года и 2,79 млн рублей).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае четверть работников не смогут накопить 1 млн рублей даже за десять лет стажа.
13:36:40 09-12-2024
вот, я же говорил - надо строить больше ТЦ и высоток.
народ постепенно разбогатеет и переселится в нормально жильё. ну а пока так.
14:05:01 09-12-2024
Musik (13:36:40 09-12-2024) вот, я же говорил - надо строить больше ТЦ и высоток.нар... Сначала ТЭЦ, потом ТЦ. Инфраструктура скоро не потянет новые жилые кварталы.
14:18:28 09-12-2024
Musik (13:36:40 09-12-2024) вот, я же говорил - надо строить больше ТЦ и высоток.нар... а ты не народ?
14:55:03 09-12-2024
Гость (14:18:28 09-12-2024) ... мне и нам хватает, мне вообще много для личного потребления не надоть.
в вот ход ваших мыслей - да, верен.
14:01:33 09-12-2024
А ещё платить за пару машинок.
14:02:00 09-12-2024
Уже лет 15 копим, ребенок уж скоро вырастет, и каждый год мне ещё 5 лет копить остаётся. Думали 12% по ипотеке что-то многовато. Ну ага. Живём в хрущевке, не бездомные, конечно. Хотелось бы улучшить условия. Да и доход выше среднего. Правда льготы никакие не положены и процент по ипотеке с повышающим коэффициентом.
19:59:59 09-12-2024
А сколько лет надо копить такой семье, чтобы выплатить сумму платежей за первый год ипотеки??? Посчитал, получил вывод: не сможет эта семья платить ипотеку. Авторы статьи не конца провели исследование
10:29:09 10-12-2024
Нда, дети, как- то не вписываются в наш суровый быт.
13:22:33 10-12-2024
Ага это с учётом если родители оба работают, а не один папа или мама.
14:42:33 10-12-2024
Мдаа..оххреенееть...можно..пока...накопиш..первый взнос...а потом..может уже никакое жилье уже и не нужно..будет...ценники..с космодрома Байконур походу берут....на жилье....и видать..квартиры махом расхватывают....да..не по одной...ктото даже по 2..по3...квартиры..сразу...покупают...на всякий..случай...про запас...например...
15:02:01 10-12-2024
Серега (14:42:33 10-12-2024) Мдаа..оххреенееть...можно..пока...накопиш..первый взнос...а ... Сирежа, вы где-то пару мешков с точками украли? И теперь решили их всем раздать? На авито раздайте или себе оставьте.