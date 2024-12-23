Правительство РФ выделит Алтайскому краю единую субсидию на развитие в 1 млрд рублей

Субъект вошел в десятку экономически депрессивных регионов

23 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Минэкономики РФ будет предоставлять единую субсидию на ИПР (индивидуальные программы развития) для десяти наиболее экономически депрессивных регионов. В их числе находится и Алтайский край. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Правительство недавно обновило перечень десяти наиболее экономически депрессивных регионов РФ. В такие субъекты будет ежегодно направляться единая субсидия на реализацию их индивидуальных программ развития в 2025-2030 годах. В список вошел и Алтайский край.

"Регион получит 1 млрд рублей в год на реализацию ИПР. Деньги пойдут на повышение уровня благосостояния граждан, развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и других сфер", - отмечает издание.

Первый поток ИПР запустили в 2020 году. Из федерального бюджета на них выделили 50 млрд рублей. В 2024 году реализация программ завершается, и, согласно отчету Минэкономики, показатели выполняются с опережением. Так, за это время создано более 16 тыс. рабочих мест (на 4% больше, чем должно быть по плану) и привлечено 116 млрд рублей инвестиций (на треть больше). Все регионы показали динамику по показателям среднедушевого дохода, уровня бедности и безработицы выше, чем средняя по стране.