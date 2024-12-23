Правительство РФ выделит Алтайскому краю единую субсидию на развитие в 1 млрд рублей
Субъект вошел в десятку экономически депрессивных регионов
23 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Минэкономики РФ будет предоставлять единую субсидию на ИПР (индивидуальные программы развития) для десяти наиболее экономически депрессивных регионов. В их числе находится и Алтайский край. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Правительство недавно обновило перечень десяти наиболее экономически депрессивных регионов РФ. В такие субъекты будет ежегодно направляться единая субсидия на реализацию их индивидуальных программ развития в 2025-2030 годах. В список вошел и Алтайский край.
"Регион получит 1 млрд рублей в год на реализацию ИПР. Деньги пойдут на повышение уровня благосостояния граждан, развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и других сфер", - отмечает издание.
Первый поток ИПР запустили в 2020 году. Из федерального бюджета на них выделили 50 млрд рублей. В 2024 году реализация программ завершается, и, согласно отчету Минэкономики, показатели выполняются с опережением. Так, за это время создано более 16 тыс. рабочих мест (на 4% больше, чем должно быть по плану) и привлечено 116 млрд рублей инвестиций (на треть больше). Все регионы показали динамику по показателям среднедушевого дохода, уровня бедности и безработицы выше, чем средняя по стране.
16:02:30 23-12-2024
Сколько же до населения дойдёт?
17:25:35 23-12-2024
Гость (16:02:30 23-12-2024) Сколько же до населения дойдёт?... нисколько
16:22:55 23-12-2024
После того, как подавляющая часть предприятий выкуплена москвичами, и приносит доход в центр мира, они решили бросить жалкий процент на развитие. Это же сколько они умыкнули, что не пожалели миллиард на типа-развитие..
18:56:44 23-12-2024
Гость (16:22:55 23-12-2024) После того, как подавляющая часть предприятий выкуплена мо... 1% "отстягнули"😛
16:53:33 23-12-2024
Да даже бы и это использовали с толком .Пройдёт всё как сквозь пальцы и не какого толку от этой милостыни.
20:24:03 23-12-2024
Гость (16:53:33 23-12-2024) Да даже бы и это использовали с толком .Пройдёт всё как скво... Правильно, их же люди, посаженные сюда властью и умыкнут спущенное с небес, справедливо полагая дар этот-премией.
20:43:17 23-12-2024
Попилят на пиар-проектах, сейчас это модно и современно.
21:39:58 23-12-2024
Гость (20:43:17 23-12-2024) Попилят на пиар-проектах, сейчас это модно и современно.... Если в ваш карман в автобусе залезут и вытащат кошелек с деньгами, будете возмущаться? Или еще снимите кольца, серьги и попросите взять в придачу? Здесь как раз похоже на второй случай. Все все видят, понимают и довольны, как слоны.
21:38:02 23-12-2024
Это сущие копейки. Если при обыске мэра Томска пять лет назад в его квартире в подушке нашли зашитые деньги и карточки в сумме 3 миллиарда рублей. И это только у одного мэра маленького Томска, что говорить про других богатеев. Квартиры в крупных городах стоят у некоторых чиновников, депутатов и иных воров больше 1 миллиарда рублей. А тут на два субъекта федерации на год выделили аж 2 млрд. рублей. Это если каждому жителю раздавать то примерно по 500 рублей на человека в Алтайском крае на год или 1 рубль 50 копеек в день. Огромны деньги для жителей края.