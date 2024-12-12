Рекорды и новые планы. Как в Алтайском крае развивается промышленный комплекс

В Алтайском крае подвели предварительные итоги работы отраслей промышленности в 2024 году

12 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Промышленное производство / Фото: Михаил Корляков

Развитие промышленного комплекса в Алтайском крае способствует росту объемов производства. Так, по итогам трех кварталов 2024 года предприятия суммарно выпустили в денежном выражении на 22% продукции больше, чем годом ранее. При этом индекс промышленного производства за десять месяцев прибавил почти 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю регион занял второе место в Сибирском федеральном округе. Как Алтайскому краю удалось достичь таких результатов и какие планы стоят перед отраслью на 2025 год, на отчетном собрании Союза промышленников Алтайского края рассказал министр регионального Минпромэнерго Вячеслав Химочка.

Успехи Алтайского края в промышленности

За десять месяцев 2024 года предприятия региона выпустили продукцию на рекордные 660 миллиардов рублей. Это уже на 121 миллиард больше, чем годом ранее. Если такие ударные темпы производства сохранятся, есть все шансы преодолеть рубеж в 800 миллиардов, прогнозирует Вячеслав Химочка.

"Для сравнения: в 2019 году регион произвел продукцию на 419 миллиардов рублей. Тогда мы занимали по этому показателю 43-ю строчку среди субъектов Российской Федерации и седьмое – в Сибири. По итогам января – сентября 2024 года по России Алтайский край уже на 36 месте, а по округу – на пятом", – отметил министр.

Среди успехов отрасли Вячеслав Химочка отметил и высокую динамику роста выпуска продукции в натуральном выражении: в единицах оборудования, тоннах химических материалов, метрах ткани и штуках готовых изделий. В совокупности все это объединяется в индекс промышленного производства. По итогам десяти месяцев он составил 105,8%.

Локомотивом роста стали заводы – производители вагонов, автокомпонентов, а также оборонно-промышленного комплекса. Оборонным предприятиям удается не только выполнять поставленные государством задачи, но и осваивать новые виды продукции, которые нужны на переднем рубеже борьбы российским военным.

"Если в 2019 году с индексом 101,9% Алтайский край занимал 64-е место в России и четвертое – по Сибири, то в текущем году поднялись на 33-е место среди субъектов страны и на второе – в округе. Нас опережает только Иркутская область", – рассказал Химочка.

Швейный цех / Фото: Михаил Корляков

Инвестиции в производство

Во многом на эти ключевые результаты отрасли влияет инвестиционная активность. Благодаря этому предприятиям Алтайского края за последние несколько лет удалось сформировать надежную "подушку безопасности". Например, в 2023 году в промышленные предприятия было вложено 42,8 миллиарда рублей.

В 2024 году на инвестактивности алтайских предприятий сказалась высокая ключевая ставка ЦБ, которая ухудшила условия по кредитам. По итогам девяти месяцев 2024 года предприятия, которые курирует региональный Минпромэнерго, направили на реализацию новых проектов 16,2 миллиарда рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Однако ни один значимый проект в регионе не был остановлен. Вместо коммерческих банков заемные средства сейчас привлекаются из государственных фондов, сообщил министр.

Например, расширение мощностей на АЗПИ ведется при поддержке Фонда развития промышленности. Завод получил льготный заем на 1,2 миллиарда рублей. Барнаульский меланжевый комбинат привлек на модернизацию производства более четырех миллиардов льготных займов. Для реализации еще 11 промышленных проектов в 2024 году Фонд развития Алтайского края выдал займы на общую сумму 577 миллионов рублей, а Краевой лизинговый фонд – шесть кредитов на 28 миллионов.

Современное оборудование / Фото: Михаил Корляков

"Субсидии из бюджета Алтайского края получили 50 курируемых нами предприятий на общую сумму 203 миллиона рублей. Еще шесть промышленных предприятий региона получили поддержку на федеральном уровне в виде субсидий на общую сумму 309 миллионов рублей", – отметил Вячеслав Химочка.

Планы на 2025 год

Помимо предварительных итогов 2024 года, говорил министр и о приоритетных задачах на 2025-й. В их числе – создание новой промышленной зоны в Барнауле в районе ТЭЦ-3. Для ее обеспечения инфраструктурой из федерального бюджета в ближайшие годы будет выделено 700 миллионов рублей.

"Через несколько недель наконец-то будет принят новый генплан города Барнаула. Мы ждали этого три года. После его утверждения мэрия планирует в течение нескольких месяцев утвердить правила землепользования и застройки. Благодаря этому документу будут сняты ограничения в реализации многих инвестпроектов. Закупка оборудования на эту и другие площадки станет возможна благодаря льготным займам Фонда развития края, который мы будем ежегодно пополнять на 250 миллионов рублей", – сказал Вячеслав Химочка.

Также докладчик отметил, что в новом году предприятия Алтайского края смогут внести свой вклад в производство беспилотных авиационных систем. Для проведения необходимых разработок в регионе рассматривается вопрос создания научно-производственного центра.