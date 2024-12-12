Рекорды и новые планы. Как в Алтайском крае развивается промышленный комплекс
В Алтайском крае подвели предварительные итоги работы отраслей промышленности в 2024 году
12 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Развитие промышленного комплекса в Алтайском крае способствует росту объемов производства. Так, по итогам трех кварталов 2024 года предприятия суммарно выпустили в денежном выражении на 22% продукции больше, чем годом ранее. При этом индекс промышленного производства за десять месяцев прибавил почти 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю регион занял второе место в Сибирском федеральном округе. Как Алтайскому краю удалось достичь таких результатов и какие планы стоят перед отраслью на 2025 год, на отчетном собрании Союза промышленников Алтайского края рассказал министр регионального Минпромэнерго Вячеслав Химочка.
Успехи Алтайского края в промышленности
За десять месяцев 2024 года предприятия региона выпустили продукцию на рекордные 660 миллиардов рублей. Это уже на 121 миллиард больше, чем годом ранее. Если такие ударные темпы производства сохранятся, есть все шансы преодолеть рубеж в 800 миллиардов, прогнозирует Вячеслав Химочка.
"Для сравнения: в 2019 году регион произвел продукцию на 419 миллиардов рублей. Тогда мы занимали по этому показателю 43-ю строчку среди субъектов Российской Федерации и седьмое – в Сибири. По итогам января – сентября 2024 года по России Алтайский край уже на 36 месте, а по округу – на пятом", – отметил министр.
Среди успехов отрасли Вячеслав Химочка отметил и высокую динамику роста выпуска продукции в натуральном выражении: в единицах оборудования, тоннах химических материалов, метрах ткани и штуках готовых изделий. В совокупности все это объединяется в индекс промышленного производства. По итогам десяти месяцев он составил 105,8%.
Локомотивом роста стали заводы – производители вагонов, автокомпонентов, а также оборонно-промышленного комплекса. Оборонным предприятиям удается не только выполнять поставленные государством задачи, но и осваивать новые виды продукции, которые нужны на переднем рубеже борьбы российским военным.
"Если в 2019 году с индексом 101,9% Алтайский край занимал 64-е место в России и четвертое – по Сибири, то в текущем году поднялись на 33-е место среди субъектов страны и на второе – в округе. Нас опережает только Иркутская область", – рассказал Химочка.
Инвестиции в производство
Во многом на эти ключевые результаты отрасли влияет инвестиционная активность. Благодаря этому предприятиям Алтайского края за последние несколько лет удалось сформировать надежную "подушку безопасности". Например, в 2023 году в промышленные предприятия было вложено 42,8 миллиарда рублей.
В 2024 году на инвестактивности алтайских предприятий сказалась высокая ключевая ставка ЦБ, которая ухудшила условия по кредитам. По итогам девяти месяцев 2024 года предприятия, которые курирует региональный Минпромэнерго, направили на реализацию новых проектов 16,2 миллиарда рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Однако ни один значимый проект в регионе не был остановлен. Вместо коммерческих банков заемные средства сейчас привлекаются из государственных фондов, сообщил министр.
Например, расширение мощностей на АЗПИ ведется при поддержке Фонда развития промышленности. Завод получил льготный заем на 1,2 миллиарда рублей. Барнаульский меланжевый комбинат привлек на модернизацию производства более четырех миллиардов льготных займов. Для реализации еще 11 промышленных проектов в 2024 году Фонд развития Алтайского края выдал займы на общую сумму 577 миллионов рублей, а Краевой лизинговый фонд – шесть кредитов на 28 миллионов.
"Субсидии из бюджета Алтайского края получили 50 курируемых нами предприятий на общую сумму 203 миллиона рублей. Еще шесть промышленных предприятий региона получили поддержку на федеральном уровне в виде субсидий на общую сумму 309 миллионов рублей", – отметил Вячеслав Химочка.
Планы на 2025 год
Помимо предварительных итогов 2024 года, говорил министр и о приоритетных задачах на 2025-й. В их числе – создание новой промышленной зоны в Барнауле в районе ТЭЦ-3. Для ее обеспечения инфраструктурой из федерального бюджета в ближайшие годы будет выделено 700 миллионов рублей.
"Через несколько недель наконец-то будет принят новый генплан города Барнаула. Мы ждали этого три года. После его утверждения мэрия планирует в течение нескольких месяцев утвердить правила землепользования и застройки. Благодаря этому документу будут сняты ограничения в реализации многих инвестпроектов. Закупка оборудования на эту и другие площадки станет возможна благодаря льготным займам Фонда развития края, который мы будем ежегодно пополнять на 250 миллионов рублей", – сказал Вячеслав Химочка.
Также докладчик отметил, что в новом году предприятия Алтайского края смогут внести свой вклад в производство беспилотных авиационных систем. Для проведения необходимых разработок в регионе рассматривается вопрос создания научно-производственного центра.
"Одной из точек роста мы видим включение алтайских предприятий в производственные цепочки по выпуску отечественных дронов. Это может быть выпуск электродвигателей, полетных контроллеров, материалов для облегченного корпуса, форсунок для распыления растворов сельхоздронами", – рассказал о перспективах министр.
08:25:27 12-12-2024
В Алтайском крае развивается промышленный комплекс? ? ?
08:33:44 12-12-2024
Рекорды!?
Не смешите! Рекорды промышленности были в СССР! До войны. По 200 заводов в год! Две пятилетки подряд!...
А это разве рекорды!? Так... Поту́ги какие то...
08:49:33 12-12-2024
Ещё лет 10 и по объемам догоним какую-нибудь китайскую деревушку. Если ни чего из внешних факторов не помешает конечно
09:22:20 12-12-2024
В стране 30 лет капиталистических уклад, конституцию вот празднуем, а лозунги из прошлого остались. Догоним, перегоним, рекорды, планы. Может кому-то
пора начинать другие книжки читать? Нельзя ли в соответствии с Конституцией, где САМОЙ БОЛЬШОЙ ценностью является Человек, нацелиться на реальность. И анализировать каждый вечер или утро, без выходных пока порядка нет, есть ли польза для людей? Смогут они жить дальше?
09:28:23 12-12-2024
Гость (09:22:20 12-12-2024) В стране 30 лет капиталистических уклад, конституцию вот пра... Это уже либерализм, а сейчас это почти ругательство
09:54:06 12-12-2024
Гость (09:22:20 12-12-2024) В стране 30 лет капиталистических уклад, конституцию вот пра... Если взять на глубинном уровне, на понятийном, или концептуально, то чего вы хотите!?
Капитализм - максимальная прибыль в минимальное время. Где в этой формуле человек!?
Вот при Социализме - от каждого по способности, каждому по труду. В короткой формуле дважды упоминается человек (или как вы написали Человек)!!! От каждого, каждому!
И тут хоть анализируй, хоть не анализируй, утром в обед или вечером... Хоть плачь садись... Ни чего принципиально не изменится!
Пока это большинство не поймет, ничего не начнет меняться в лучшую сторону!...
Тем более под ельцинской конституцией!...
10:50:51 12-12-2024
Реальная инфляция намного выше указанного роста в денежном объеме. Следовательно в валовом продукте падение, причем значительное.
15:56:59 12-12-2024
говорил министр и о приоритетных задачах на 2025-й. В их числе – создание новой промышленной зоны в Барнауле в районе ТЭЦ-3.
Зона может и будет, только заводы не грибы- сами по себе не растут. Да и с чего им тут взяться, зона так и останется зоной.