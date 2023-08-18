Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2024 год

На следующий новый год будет отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января

18 августа 2023, 20:04, ИА Амител

Фото: правительство России

Правительство России утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2024 году. Его опубликовала пресс-служба кабмина.

Так, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2023 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.

Выходные на майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. После выходные ожидаются 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря 2024 года.