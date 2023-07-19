Стало известно, введут ли в России длинные майские выходные
Инициативу в апреле выдвинула партия "Новые люди"
19 июля 2023, 16:14, ИА Амител
Комитет Государственной Думы по труду не поддержал законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости. Amic.ru рассказывает, что это за инициатива, почему ее не одобрили и как мы в итоге будем отдыхать.
Что это за законопроект?
Депутаты фракции "Новые люди" предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня и оставить в январе выходными только дни с 1 по 3 января, а также Рождество, 7 января. Вместо этого депутаты предлагали установить "сплошные" майские выходные с 1 по 9 мая. Так, в случае принятия законопроекта в 2024 году россияне бы отдыхали с 29 апреля по 9 мая.
Инициативу партия выдвинула 5 апреля. "Новые люди" объяснили ее тем, что большинство россиян никуда не уезжает на январские праздники, получают ожоги из-за пиротехники, а также ушибы и переломы на льду, писала пресс-служба партии.
Вместо этого на майских праздниках люди могли бы проводить больше времени на природе и просто на улице. "Новые люди" пытались убедить коллег-парламентариев, что инициатива бы привела к росту внутреннего туризма и благоприятствовала развитию ресторанного и гостиничного бизнеса.
"В мае погода отличная. Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами", – комментировал законопроект вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков.
Почему инициативу не одобрили?
Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко отметил, что оснований для поддержки законопроекта нет, и все заключения по нему отрицательные. Он пояснил, что инициативу не поддержали потому, что ее авторы не учли фактор зимних каникул, которые родители проводят с детьми. А именно семьи вместе ходят на катки и на елки.
Какими в итоге будут майские и зимние каникулы?
Майские праздники в итоге продлятся восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Новогодние праздники будут идти 10 дней – с 29 декабря по 8 января. Таким образом, длинными будут и майские, и новогодние выходные. Однако россияне будут работать в субботу, 27 апреля. Также станет рабочим один выходных дней на ноябрьских праздниках.
И майские праздники теперь точно не продлят?
Майские праздники могут продлить регионы. Они имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выходные. Но такой возможностью субъекты РФ пользуются нечасто.
16:30:08 19-07-2023
оставьте новогодние праздники уже в покое.
16:39:33 19-07-2023
Внятных аргументов "против" Госдума не даёт. Так же, как и непонятно, почемук не хотят сделать выходным 31 декабря. Весной многие хотят провести теплые дни на природе, а зимой обычно морозы, сидят дома и в новогодние каникулы народ тупо спивается.
17:35:47 19-07-2023
Гость (16:39:33 19-07-2023) Внятных аргументов "против" Госдума не даёт. Так же, как и н... Если 31 декабря сделают выходныи - начнут требовать выходной 30 декабря. И т.д. А когда работать? Без нее пока не выжить - не коммунизм. По поводу майских праздников: а на бесконечных пикниках народ не сопьется?
19:03:18 19-07-2023
Гость (16:39:33 19-07-2023) Внятных аргументов "против" Госдума не даёт. Так же, как и н... Не спивайся. Силком никто ни в кого спиртное не вливает. А так алкашня и на майские нажирается.
23:47:49 19-07-2023
Гость (19:03:18 19-07-2023) Не спивайся. Силком никто ни в кого спиртное не вливает. А т... Вот именно что пьют безпробудно. На дачах надо овощи сеять, а это делать невозможно, т.к. всё садоводство ходуном ходит от пьянок - орут, матерятся дерутся...Полиция замучилась приезжать и утихомиривать, но бесполезно, опять начинают, аж башка от них трещит. Ждём не сеем и на дачу не едем, пока все активно первомай празднуют
09:28:34 20-07-2023
Гость (23:47:49 19-07-2023) Вот именно что пьют безпробудно. На дачах надо овощи се... Ерунда какая-то. У нас в садоводстве если кто и выпивает, то нам это не мешает проводить разные работы. Они на своем участке. Как они могут мешать сеять и прочее? Да и вообще, у нас вокруг тихие нормальные соседи. И у всех,кого знаю, так же-спокойно работают на огороде. А кому надо выпить, тому и праздник не нужен.
17:11:16 19-07-2023
Празднование установленного габсбургами (романовыми петр1)наступления нового гада это богохульство в отношении Руси ее традиций и законов. А Рождество святое для православных. Но сионисткий неолиберальный правящий режим умышленно уничтожает православные праздники и подменяет их своими иудейскими как то установить пятницу выходным днем. Подобная русофобская деятельность направлена только на уничтожение идентичности русского народа в основном православных и создание этносброда во главе с иудеями.
19:04:44 19-07-2023
Гость (17:11:16 19-07-2023) Празднование установленного габсбургами (романовыми петр1)на... Про то, чтобы пятницу сделать выходным днём и речи нет. Вы откуда всё это берете?