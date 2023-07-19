Стало известно, введут ли в России длинные майские выходные

Инициативу в апреле выдвинула партия "Новые люди"

19 июля 2023, 16:14, ИА Амител

Майские праздники / Фото: amic.ru

Комитет Государственной Думы по труду не поддержал законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости. Amic.ru рассказывает, что это за инициатива, почему ее не одобрили и как мы в итоге будем отдыхать.

Что это за законопроект?

Депутаты фракции "Новые люди" предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня и оставить в январе выходными только дни с 1 по 3 января, а также Рождество, 7 января. Вместо этого депутаты предлагали установить "сплошные" майские выходные с 1 по 9 мая. Так, в случае принятия законопроекта в 2024 году россияне бы отдыхали с 29 апреля по 9 мая.

Инициативу партия выдвинула 5 апреля. "Новые люди" объяснили ее тем, что большинство россиян никуда не уезжает на январские праздники, получают ожоги из-за пиротехники, а также ушибы и переломы на льду, писала пресс-служба партии.

Вместо этого на майских праздниках люди могли бы проводить больше времени на природе и просто на улице. "Новые люди" пытались убедить коллег-парламентариев, что инициатива бы привела к росту внутреннего туризма и благоприятствовала развитию ресторанного и гостиничного бизнеса.

"В мае погода отличная. Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами", – комментировал законопроект вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

Почему инициативу не одобрили?

Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко отметил, что оснований для поддержки законопроекта нет, и все заключения по нему отрицательные. Он пояснил, что инициативу не поддержали потому, что ее авторы не учли фактор зимних каникул, которые родители проводят с детьми. А именно семьи вместе ходят на катки и на елки.

Какими в итоге будут майские и зимние каникулы?

Майские праздники в итоге продлятся восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Новогодние праздники будут идти 10 дней – с 29 декабря по 8 января. Таким образом, длинными будут и майские, и новогодние выходные. Однако россияне будут работать в субботу, 27 апреля. Также станет рабочим один выходных дней на ноябрьских праздниках.

И майские праздники теперь точно не продлят?

Майские праздники могут продлить регионы. Они имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выходные. Но такой возможностью субъекты РФ пользуются нечасто.