Правительство утвердило повышение призывного возраста
Верхний порог повысят до 30 лет
25 ноября 2023, 09:00, ИА Амител
Правительство РФ утвердило изменения в воинском учете о повышении призывного возраста с 1 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС.
Согласно принятому в августе федеральному закону, призыву на срочную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Прежней верхней границей был возраст 27 лет.
Соответствующее постановление кабмина необходимо для реализации норм этого закона.
В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поднятие верхней планки призывного возраста демографической ситуацией и потребностями военного строительства.
Изначально при этом планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. Однако в принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.
09:05:24 25-11-2023
Реально всё так плохо ?
09:54:40 25-11-2023
Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.
13:12:17 25-11-2023
Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... зачем?
14:15:04 25-11-2023
Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... Чем больше вооружения, тем быстрее закончится конфликт. Человеческий ресурс быстро истощится, если мало снарядов и всего прочего. От тыла зависит больше, от производства и материального снабжения. Народ нужнее в тылу.
14:20:17 25-11-2023
Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... так беги - записывайся
15:07:41 25-11-2023
Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... А ты что на диване сидишь? Дойдет он. Доходяга!
11:28:13 25-11-2023
Возраст снятия с воинского учёта-50 лет,следовательно до 49 лет надо призывать не служивших.
12:55:33 25-11-2023
Гость (11:28:13 25-11-2023) Возраст снятия с воинского учёта-50 лет ... уже 55 сделали
13:14:17 25-11-2023
Гость (12:55:33 25-11-2023) уже 55 сделали... Идет по всюду реклама, кто не смог стать настоящим мужчиной в 59 лет, приглашают в ряды вооруженных сил России им стать за 204 тысячи рублей.
13:32:35 25-11-2023
Гость (12:55:33 25-11-2023) уже 55 сделали... Тем более! В 54 призвать! Тем более всех откосивших! Если у кого была военная кафедра-на 6 месяцев призывать.
13:34:05 25-11-2023
Предлагаю пожизненно отлавливать не служивших/уклоняющихся/скрывающихся. Без срока давности, чтобы им не оставлять надежду. Почему в Израеле в армию все идут все и мальчики и девочки/ бегом бегу.