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Правительство утвердило повышение призывного возраста

Верхний порог повысят до 30 лет

25 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ утвердило изменения в воинском учете о повышении призывного возраста с 1 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно принятому в августе федеральному закону, призыву на срочную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Прежней верхней границей был возраст 27 лет.

Соответствующее постановление кабмина необходимо для реализации норм этого закона.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поднятие верхней планки призывного возраста демографической ситуацией и потребностями военного строительства.

Изначально при этом планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. Однако в принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.

Армия призыв в армию законы

Комментарии 11

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Гость

09:05:24 25-11-2023

Реально всё так плохо ?

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Гость

09:54:40 25-11-2023

Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.

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Гость

13:12:17 25-11-2023

Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... зачем?

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Гость

14:15:04 25-11-2023

Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... Чем больше вооружения, тем быстрее закончится конфликт. Человеческий ресурс быстро истощится, если мало снарядов и всего прочего. От тыла зависит больше, от производства и материального снабжения. Народ нужнее в тылу.

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Гость

14:20:17 25-11-2023

Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... так беги - записывайся

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Гость

15:07:41 25-11-2023

Гость (09:54:40 25-11-2023) Чем больше в армии народу,быстрее до Приднестровья дойдём.... А ты что на диване сидишь? Дойдет он. Доходяга!

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Гость

11:28:13 25-11-2023

Возраст снятия с воинского учёта-50 лет,следовательно до 49 лет надо призывать не служивших.

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Гость

12:55:33 25-11-2023

Гость (11:28:13 25-11-2023) Возраст снятия с воинского учёта-50 лет ... уже 55 сделали

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Гость

13:14:17 25-11-2023

Гость (12:55:33 25-11-2023) уже 55 сделали... Идет по всюду реклама, кто не смог стать настоящим мужчиной в 59 лет, приглашают в ряды вооруженных сил России им стать за 204 тысячи рублей.

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Гость

13:32:35 25-11-2023

Гость (12:55:33 25-11-2023) уже 55 сделали... Тем более! В 54 призвать! Тем более всех откосивших! Если у кого была военная кафедра-на 6 месяцев призывать.

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Гость

13:34:05 25-11-2023

Предлагаю пожизненно отлавливать не служивших/уклоняющихся/скрывающихся. Без срока давности, чтобы им не оставлять надежду. Почему в Израеле в армию все идут все и мальчики и девочки/ бегом бегу.

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