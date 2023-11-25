Правительство утвердило повышение призывного возраста

Верхний порог повысят до 30 лет

25 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ утвердило изменения в воинском учете о повышении призывного возраста с 1 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно принятому в августе федеральному закону, призыву на срочную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Прежней верхней границей был возраст 27 лет.

Соответствующее постановление кабмина необходимо для реализации норм этого закона.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поднятие верхней планки призывного возраста демографической ситуацией и потребностями военного строительства.

Изначально при этом планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. Однако в принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.