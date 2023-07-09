Правительство выделило 115 млн на открытие пожарной службы в Манжероке

Его должны открыть до 1 марта 2024 года

09 июля 2023, 11:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Манжероке откроют подразделение пожарной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 115 млн рублей на реализацию этой цели.

Отмечается, что подразделение должно быть открыто до 1 марта 2024 года.

Средства выделили в рамках реализации госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Напомним, что накануне в Манжероке на фоне сильных ливней произошло подтопление.