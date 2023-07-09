Правительство выделило 115 млн на открытие пожарной службы в Манжероке
Его должны открыть до 1 марта 2024 года
09 июля 2023, 11:08, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Манжероке откроют подразделение пожарной службы. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 115 млн рублей на реализацию этой цели.
Отмечается, что подразделение должно быть открыто до 1 марта 2024 года.
Средства выделили в рамках реализации госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".
Напомним, что накануне в Манжероке на фоне сильных ливней произошло подтопление.
08:18:27 10-07-2023
Не правительство, а Греф
09:41:57 10-07-2023
Сначала всё оптимизировали, а теперь разоптимизируют.