Правительство выделило регионам дополнительно 7,5 млрд на компенсацию оплаты ЖКУ

Деньги направили на поддержку федеральных льготников

29 июня 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава кабмина Михаил Мишустин выделил дополнительные 7,5 млрд рублей для компенсации льгот на оплату ЖКХ для отдельных категорий населения. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что средства получат 37 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

На получение мер поддержки могут рассчитывать льготники, в число которых входят инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют половину стоимости оплаты ЖКХ.

Расходы регионов компенсирует федеральный бюджет.