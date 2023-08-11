Правительство выделит 15 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Глава кабмина Мишустин заявил, что это сделает дороги комфортнее и безопаснее

11 августа 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство России выделит около 15 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в регионах России. Об этом сообщают "Известия".

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что эти деньги пойдут на ремонт не только трасс, но также и уличных дорожных сетей, включая кварталы. На выделенные деньги удастся привести в порядок около 20 тысяч километров дорожного полотна.

Мишустин добавил, что это сделает дороги безопасными и комфортными как для водителей, так и для пешеходов.