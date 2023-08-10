Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ
Президент отметил, что у корпорации много проблем, однако это работающая структура, которая в целом набирает темп в работе. По его словам, особого внимания требуют вопросы финансового оздоровления
10 августа 2023, 19:55, ИА Амител
Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ. Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал в ходе встречи с главой банка Андреем Костиным.
Костин признался, что для него такая передача была неожиданной, однако ВТБ тесно сотрудничает с организацией с самого начала ее создания.
"Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить", – подчеркнул он.
Путин отметил, что у корпорации много проблем, однако это работающая структура, которая в целом набирает темп в работе. По его словам, особого внимания требуют вопросы финансового оздоровления, в чем могут помочь специалисты банка. Глава государства отметил их высокий профессионализм и рассчитывает на то, что у них выйдет справиться со всеми задачами.
21:10:12 10-08-2023
Очередные макли по маскировке приватизации госкомпаний в частные руки. Разгром продолжается нагло и открыто.
06:32:59 11-08-2023
Ростовщики науправляют... Жулики только воровать умеют.
10:15:16 11-08-2023
Опять особый путь? Ни разу не слышал чтобы банк мог управлять производством.
12:12:39 11-08-2023
Гость (10:15:16 11-08-2023) Опять особый путь? Ни разу не слышал чтобы банк мог управлят... Да нет.не особый. Ещё В.И. Ленин говорил о слиянии банковского капитала с промышленным.Это работа "империализм, как высшая стадия капитализма".