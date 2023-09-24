Правительство выделит 45 миллиардов на кредиты аграриям

Это необходимо для поддержки аграриев и сохранения инвестиционной привлекательности отрасли

24 сентября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxere.com

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о том, что правительство РФ выделит 45 млн на финансирование льготного кредитования аграриев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Абрамченко, эта сумма позволит обеспечить не менее 40 тысяч льготных кредитов. Мера, как отметила вице-премьер, необходима для поддержки аграриев и сохранения инвестиционной привлекательности отрасли.

Финансировать дополнительные затраты из бюджета предлагают за счет ввозных таможенных пошлин на ряд культур.

Ранее в правительстве сообщили о возобновлении выдачи льготных сельхозкредитов.