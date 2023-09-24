В России в ближайшие недели ощутимо подорожают бананы
Причина – в проблемах с логистикой и курсом доллара
24 сентября 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бананы в России в ближайшие две недели подорожают примерно на 20% – с 120 до 150 рублей, пишет Mash.
По данным канала, причина – в проблемах с логистикой и курсом доллара. "Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то в новой партии придется выложить уже почти 19", – говорится в сообщении.
Однако один из крупнейших поставщиков этого эквадорского фрукта сообщает, что уже со следующей поставки (через три-четыре недели) цена начнет "потихоньку" падать.
Ранее также стало известно, что к середине октября в России попкорн подорожает по меньшей мере на 20%.
08:24:59 24-09-2023
Бананы - второй хлеб? От чего такая озабоченность? Продукт не первой необходимости...
14:49:03 24-09-2023
Гость (08:24:59 24-09-2023) Бананы - второй хлеб? От чего такая озабоченность? Продукт н... Лишь бы макарошки да картоха не дорожали, правда? А еще семки!
19:16:42 24-09-2023
Гость (14:49:03 24-09-2023) Лишь бы макарошки да картоха не дорожали, правда? А еще семк... Кто-то на этом выживает. И ничего смешного в этом нет.
19:38:45 24-09-2023
Гость (14:49:03 24-09-2023) Лишь бы макарошки да картоха не дорожали, правда? А еще семк... Вам виднее насчет "семок". Лексикон один чего стоит.
20:11:01 24-09-2023
Гость (19:38:45 24-09-2023) Вам виднее насчет "семок". Лексикон один чего стоит.... Ах простите тургеневская барышня! Только вот за таких "семок" вы взамуж и выскакиваете!
22:40:57 24-09-2023
Гость (20:11:01 24-09-2023) Ах простите тургеневская барышня! Только вот за таких "семок... Ну не за таких же маргиналов, как ты, выходить замуж. Зачем нам низкооплачиваемые плохообразованные особи дома?
08:35:50 24-09-2023
И не только бананы подорожают.
10:37:27 24-09-2023
Даже продавцы замечают, что каждую неделю переписывают ценники в сторону увеличения и только админисрация этого не видит
12:26:23 24-09-2023
Гость (10:37:27 24-09-2023) Даже продавцы замечают, что каждую неделю переписывают ценни... Наблюдательные у вас продавцы.
16:37:06 24-09-2023
Гость (12:26:23 24-09-2023) Наблюдательные у вас продавцы.... Действительно надоело уже ценник менять, после каждого нового поступления.
20:45:53 24-09-2023
Гость (16:37:06 24-09-2023) Действительно надоело уже ценник менять, после каждого новог... Раньше продавцы в магазинах, помимо замены ценников, еще работали с покупателями, отпуская товар. Надоело ей менять ценники. Менять ценники было самое простое.