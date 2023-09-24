В России в ближайшие недели ощутимо подорожают бананы

Причина – в проблемах с логистикой и курсом доллара

24 сентября 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бананы в России в ближайшие две недели подорожают примерно на 20% – с 120 до 150 рублей, пишет Mash.

По данным канала, причина – в проблемах с логистикой и курсом доллара. "Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то в новой партии придется выложить уже почти 19", – говорится в сообщении.

Однако один из крупнейших поставщиков этого эквадорского фрукта сообщает, что уже со следующей поставки (через три-четыре недели) цена начнет "потихоньку" падать.

Ранее также стало известно, что к середине октября в России попкорн подорожает по меньшей мере на 20%.