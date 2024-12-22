Правительство выделит более полумиллиарда рублей на строительство медучреждений

Деньги пойдут на возведение онкодиспансера и инфекционного отделения

22 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Правительство выделит более полумиллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Свыше 232,4 млн рублей из общей суммы направят на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии. Новое здание рассчитано на 60 мест.

Дополнительные средства будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

В Смоленскую область дополнительно поступит более 282,5 млн рублей. Деньги пойдут на первый этап строительства областного онкодиспансера.