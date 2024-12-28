Правительство запретило интернет-звонки на телефоны
Нововведение отразится лишь на мошенниках
28 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
Правительство РФ России запретило интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны. Решение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", – сказано в релизе.
Мошенники использовали эту технологию для подмены телефонных номеров, что позволяло им выдавать себя за представителей банков или госорганов. Теперь сети передачи данных не смогут присоединяться к телефонным сетям, что значительно усложнит их действия.
На обычных пользователях нововведение не отразится, заверили в правительстве. Для голосовых звонков через мессенджеры используются программы, которые обеспечивают связь исключительно через интернет, без подключения к телефонным сетям.
22:42:06 28-12-2024
Даже не знаю, смеяться или нет...
06:30:39 29-12-2024
Ничего не понял, но очень интересно.
08:35:58 29-12-2024
Гость (06:30:39 29-12-2024) Ничего не понял, но очень интересно....
А зачем что-то писать, если ничего не понял? Очередной раз глупость продемонстрировать хочется?
07:34:54 29-12-2024
а давайте запретим вообще всю связь и мошенники обломаются. поразительно,какие таланты во власти,как туда попали? уж точно не интеллектом...
08:34:26 29-12-2024
меня больше всего вдохновило уточнение, что именно мошенникам запретят, то есть, современные технологии ужу могут дистанционно определить, где мошенник, где не мошенник.....и именно мошеннику перекроют доступ к сей процедуре
09:14:46 29-12-2024
тамара (08:34:26 29-12-2024) меня больше всего вдохновило уточнение, что именно мошенника... Так они давно все на учете и промаркированы...У всех лицензии на мошеннические услуги от крупнейших провайдеров Мира и России...
13:00:24 29-12-2024
При этом не запрещено брать кредиты онлайн.
15:51:27 29-12-2024
Ножи и вилки пока не запретили, на новый год кушаем традиционно.