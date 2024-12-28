Правительство запретило интернет-звонки на телефоны

Нововведение отразится лишь на мошенниках

28 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Правительство РФ России запретило интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны. Решение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", – сказано в релизе.

Мошенники использовали эту технологию для подмены телефонных номеров, что позволяло им выдавать себя за представителей банков или госорганов. Теперь сети передачи данных не смогут присоединяться к телефонным сетям, что значительно усложнит их действия.

На обычных пользователях нововведение не отразится, заверили в правительстве. Для голосовых звонков через мессенджеры используются программы, которые обеспечивают связь исключительно через интернет, без подключения к телефонным сетям.