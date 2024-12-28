НОВОСТИОбщество

Правительство запретило интернет-звонки на телефоны

Нововведение отразится лишь на мошенниках

28 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Правительство РФ России запретило интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны. Решение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", – сказано в релизе.

Мошенники использовали эту технологию для подмены телефонных номеров, что позволяло им выдавать себя за представителей банков или госорганов. Теперь сети передачи данных не смогут присоединяться к телефонным сетям, что значительно усложнит их действия.

На обычных пользователях нововведение не отразится, заверили в правительстве. Для голосовых звонков через мессенджеры используются программы, которые обеспечивают связь исключительно через интернет, без подключения к телефонным сетям.

Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Роскомнадзор планирует блокировать звонки из-за рубежа

Ведомство обсуждает новые способы борьбы с мошенничеством
НОВОСТИОбщество
Мошенники инициативы интернет запреты Михаил Мишустин

Комментарии 8

Avatar Picture
Светлана

22:42:06 28-12-2024

Даже не знаю, смеяться или нет...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:39 29-12-2024

Ничего не понял, но очень интересно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:58 29-12-2024

Гость (06:30:39 29-12-2024) Ничего не понял, но очень интересно....
А зачем что-то писать, если ничего не понял? Очередной раз глупость продемонстрировать хочется?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:54 29-12-2024

а давайте запретим вообще всю связь и мошенники обломаются. поразительно,какие таланты во власти,как туда попали? уж точно не интеллектом...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
тамара

08:34:26 29-12-2024

меня больше всего вдохновило уточнение, что именно мошенникам запретят, то есть, современные технологии ужу могут дистанционно определить, где мошенник, где не мошенник.....и именно мошеннику перекроют доступ к сей процедуре

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:14:46 29-12-2024

тамара (08:34:26 29-12-2024) меня больше всего вдохновило уточнение, что именно мошенника... Так они давно все на учете и промаркированы...У всех лицензии на мошеннические услуги от крупнейших провайдеров Мира и России...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:24 29-12-2024

При этом не запрещено брать кредиты онлайн.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:27 29-12-2024

Ножи и вилки пока не запретили, на новый год кушаем традиционно.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров