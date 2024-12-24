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Роскомнадзор планирует блокировать звонки из-за рубежа

Ведомство обсуждает новые способы борьбы с мошенничеством

24 декабря 2024, 22:59, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com
Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Роскомнадзор обсуждает новые меры противодействия мошенникам, в том числе в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство рассматривает возможность введения технических запретов на входящие звонки из-за рубежа и блокировки голосового трафика в мессенджерах.

"Ряд операторов связи уже активно работают над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований", – рассказали в Роскомнадзоре.

По словам представителей ведомства, операторы связи уже могут блокировать международные звонки по умолчанию, при этом пользователи имеют право снимать это ограничение для номеров в своих контактах.

Также обсуждается выявление нелегальных кол-центров и предотвращение заработка операторов на мошеннических звонках.

Кроме того, Минцифры планирует внести законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, включая роботизированные. В апреле был принят закон, предусматривающий штрафы за спам-звонки: для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до миллиона.

Мошенники инициативы интернет Роспотребнадзор

Комментарии 6

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Гость

23:18:18 24-12-2024

Узнают правду ?

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Гость

23:32:39 24-12-2024

вот только на сотовый регулярно спамеры звонят, а в мессенджере есть галочка запретить все звонки ото всех или от неизвестных. так что это картельный сговор и рассматривать его должен антимонопольный коммитет

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Гость

00:26:12 25-12-2024

А не треснут ли рыла у Большой тройки? Что-то мне мошенники если звонят,то просто на телефон,а не по Воцапу.

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Петр

06:00:27 25-12-2024

бывает...звонят неизвестно кто...не отвечаю да и все...при чем тут блокировки...

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Гость

09:29:21 25-12-2024

Странно, что конкретно в этом случае вы хотите увидеть какие-то адекватные объяснения. А с чего вдруг? Если всегда прокатывает. Повышение пенсионного возраста, люди сами попросили, у Ютуба оборудование устарело и т.д

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Гость

11:35:21 25-12-2024

Стоит птичка в настройках - звонки только из контактов и все, никто не звонит, зачем мне блокировки эти внешние кривые ? Если тупо заблочат, я из отпуска тогда родителям не смогу позвонить через мессенджер через отельный Wi-Fi, отличная идея, сразу видно чьи уши торчат, чтобы народ пользовался связью в условиях конского роуминга за дикие деньги. А прикрыто все заботой о людях, да-да, нет слов цензурных.

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