Роскомнадзор планирует блокировать звонки из-за рубежа

Ведомство обсуждает новые способы борьбы с мошенничеством

24 декабря 2024, 22:59, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Роскомнадзор обсуждает новые меры противодействия мошенникам, в том числе в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство рассматривает возможность введения технических запретов на входящие звонки из-за рубежа и блокировки голосового трафика в мессенджерах.

"Ряд операторов связи уже активно работают над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований", – рассказали в Роскомнадзоре.

По словам представителей ведомства, операторы связи уже могут блокировать международные звонки по умолчанию, при этом пользователи имеют право снимать это ограничение для номеров в своих контактах.

Также обсуждается выявление нелегальных кол-центров и предотвращение заработка операторов на мошеннических звонках.

Кроме того, Минцифры планирует внести законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, включая роботизированные. В апреле был принят закон, предусматривающий штрафы за спам-звонки: для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до миллиона.