Правкомиссия одобрила предлагаемые Минфином изменения налоговой системы

Уже 30 мая их рассмотрит кабмин

29 мая 2024, 16:43, ИА Амител

Рублевые купюры и монеты / Фото: pxhere.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по изменениям налоговой системы. Об этом сообщает кабмин в Telegram-канале.

Проект рассмотрят на заседании правительства уже завтра, 30 мая. После этого работу продолжат уже в рамках Государственной Думы, с привлечением бизнес-сообщества, экспертов и общественников.

Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что изменения затронут лишь 3% граждан.

О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.