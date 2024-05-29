Правкомиссия одобрила предлагаемые Минфином изменения налоговой системы
Уже 30 мая их рассмотрит кабмин
29 мая 2024, 16:43, ИА Амител
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по изменениям налоговой системы. Об этом сообщает кабмин в Telegram-канале.
Проект рассмотрят на заседании правительства уже завтра, 30 мая. После этого работу продолжат уже в рамках Государственной Думы, с привлечением бизнес-сообщества, экспертов и общественников.
Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что изменения затронут лишь 3% граждан.
О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.
16:53:37 29-05-2024
Щас нам всем поднимут зарплаты.
17:50:47 29-05-2024
Гость (16:53:37 29-05-2024) Щас нам всем поднимут зарплаты.... Не, только налоги)