Правоохранители раскрыли подробности попытки суицида 17-летнего подростка в алтайском селе

В действительности причиной стал конфликт с окружением и сверстницами из-за неразделенных чувств

26 января 2025, 10:29, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правоохранители Алтайского края опровергли причины инцидента с юношей в поселке Вавилонском. Проверка установила связь между попыткой суицида и конфликтом с окружением и сверстницами из-за неразделенных чувств.

Напомним, что ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов распространилась информация, что 17-летний подросток попытался совершить самоубийство якобы из-за того, что мама не разрешила отправиться ему добровольцем в зону СВО по достижении 18 лет.

После инцидента специалисты наблюдали тиражирование неподтвержденной информации в соцсетях и ряде СМИ. При этом среди первоисточников зафиксированы каналы представителей несистемной оппозиции, эмигрировавших в ФРГ. После блокирования фейков на платформах отмечались попытки их распространения ботами.

"Содержание публикаций не соответствует действительности. На момент инцидента молодой человек находился в окружении родственников. Внутри семьи конфликтов не зафиксировано", – отмечается в предварительной информации.

Правоохранители также напомнили представителям информационных площадок и пользователям соцсетей о необходимости верификации поступающей информации в официальных источниках, а также о недопустимости способствования развитию провокаций со стороны недружественных государств.