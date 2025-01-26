Правоохранители раскрыли подробности попытки суицида 17-летнего подростка в алтайском селе
В действительности причиной стал конфликт с окружением и сверстницами из-за неразделенных чувств
26 января 2025, 10:29, ИА Амител
Правоохранители Алтайского края опровергли причины инцидента с юношей в поселке Вавилонском. Проверка установила связь между попыткой суицида и конфликтом с окружением и сверстницами из-за неразделенных чувств.
Напомним, что ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов распространилась информация, что 17-летний подросток попытался совершить самоубийство якобы из-за того, что мама не разрешила отправиться ему добровольцем в зону СВО по достижении 18 лет.
После инцидента специалисты наблюдали тиражирование неподтвержденной информации в соцсетях и ряде СМИ. При этом среди первоисточников зафиксированы каналы представителей несистемной оппозиции, эмигрировавших в ФРГ. После блокирования фейков на платформах отмечались попытки их распространения ботами.
"Содержание публикаций не соответствует действительности. На момент инцидента молодой человек находился в окружении родственников. Внутри семьи конфликтов не зафиксировано", – отмечается в предварительной информации.
Правоохранители также напомнили представителям информационных площадок и пользователям соцсетей о необходимости верификации поступающей информации в официальных источниках, а также о недопустимости способствования развитию провокаций со стороны недружественных государств.
11:58:19 26-01-2025
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11:29:54 27-01-2025
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