Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

Все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК

28 июля 2024, 12:59, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют три компании, помимо Грязинского пищевого комбината, интересы которого он лоббировал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК.

"Пока в уголовном деле, фигурантами которого стали совладельцы ГПК и бывший замминистра обороны, фигурируют следующие компании: АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", – сказал собеседник агентства.

По делу арестованы три человека – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое – совладельцы ГПК, а Ковалевич дополнительно занимает должность гендиректора. Им предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Они же связаны и с другими компаниями.

Так, доля в комбинате принадлежит "ГПК-Продтара". Она изготавливает бумажную и картонную тару. Его совладелец – родственник Михайленко. Михайленко также выступает совладельцем компании "КонсервПакЛам", которая производит мясные консервы для ГПК. Смирнова выступает ее совладельцем.

Кроме того, раньше ей принадлежали фирмы, которые производят пластиковую упаковку, консервы и спецодежду, и рыбоводческий комплекс. В то же время родственник Михайленко является владельцем "Бруно", которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.