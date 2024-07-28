Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова
Все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК
28 июля 2024, 12:59, ИА Амител
В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют три компании, помимо Грязинского пищевого комбината, интересы которого он лоббировал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК.
"Пока в уголовном деле, фигурантами которого стали совладельцы ГПК и бывший замминистра обороны, фигурируют следующие компании: АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", – сказал собеседник агентства.
По делу арестованы три человека – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое – совладельцы ГПК, а Ковалевич дополнительно занимает должность гендиректора. Им предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Они же связаны и с другими компаниями.
Так, доля в комбинате принадлежит "ГПК-Продтара". Она изготавливает бумажную и картонную тару. Его совладелец – родственник Михайленко. Михайленко также выступает совладельцем компании "КонсервПакЛам", которая производит мясные консервы для ГПК. Смирнова выступает ее совладельцем.
Кроме того, раньше ей принадлежали фирмы, которые производят пластиковую упаковку, консервы и спецодежду, и рыбоводческий комплекс. В то же время родственник Михайленко является владельцем "Бруно", которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.
14:15:50 28-07-2024
Рыночная экономика хороша для америки (и ещё не мало государств.. ), где управляют кланы, семьи, интересы по капиталу (простая коррупция).. По размерам нашего государства вернее плановое хозяйство, естественно с элементами предпринимательства и бизнеса (особенно услуги населению). Можно много говорить.. Маркс, Ленин, Сталин - были совсем не умные и придумали сказки.. Было время и место для кап. отношений, сегодня это время ушло, другие технологии ..
17:26:35 28-07-2024
dok_CФ (14:15:50 28-07-2024) Рыночная экономика хороша для америки (и ещё не мало государ... Коррупция, это смазка рыночной экономики.
15:16:45 28-07-2024
Жаль, а такая интеллигентная фамилия, ...... "Булгаков".
17:17:11 28-07-2024
Капитализм сгнил, и дальше будет гнить! Вот лицо врагов народа, и без новых чисток и репрессий не обойдется! Или кого то и дальше устраивает сбрасываться на необходимое, армейское обмундирование, которое эти упыри своровали?
17:25:19 28-07-2024
У каждого генерала, как и чиновника, свой шкаП со "скелетами"
19:38:58 28-07-2024
Таки будут расстрелы или нет - вот растолковать бы кто, а?
22:21:41 28-07-2024
Musik (19:38:58 28-07-2024) Таки будут расстрелы или нет - вот растолковать бы кто, а? ... Не наш метод. Пожурить - да. И на другую должность. На расстрелы у нас патронов не хватит. Если только колы осиновые вбивать.
23:29:47 28-07-2024
Musik (19:38:58 28-07-2024) Таки будут расстрелы или нет - вот растолковать бы кто, а? ... Давайте я угадаю. Вы ведь сами знаете ответ на свой вопрос, так ведь, а?
22:28:02 28-07-2024
Это одно наказание - Растрелять!!!