Правоохранители рассказали подробности ДТП на Правобережном тракте

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в городскую больницу № 1

25 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Утром 25 апреля на Правобережном тракте в Первомайском районе легковушка въехала в автомобиль дорожной службы. Одного из водителей увезли в больницу. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, 27-летний водитель Nissan Vanette ехал в Барнаул со стороны Новосибирска. Он столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Газель", за рулем которого был 26-летний мужчина.

"В результате происшествия водитель автомобиля "Ниссан" получил телесные травмы, госпитализирован в ГБ № 1", – заключили в ведомстве.

Напомним, на месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и реанимационной бригады скорой помощи.