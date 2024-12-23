Праздничное преображение. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который ждет Новый год
В краевой столице уже сияют тысячи огоньков гирлянд, а ели преображаются в свой новогодний наряд
23 декабря 2024, 19:59, ИА Амител
Прогулка по Барнаулу за девять дней до Нового года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
До Нового года осталось чуть больше недели. И хоть впереди россиян ждет шесть рабочих дней подряд, города уже примерили праздничные образы. То же самое случилось и с Барнаулом – в краевой столице уже сияют тысячи огоньков гирлянд, а ели преображаются в свой новогодний наряд.
Фотокорреспондент amic.ru прошлась по улицам Барнаула и сняла, как он изменился к Новому году.
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20:40:51 23-12-2024
Так себе, на троечку
21:21:21 23-12-2024
Сергей (20:40:51 23-12-2024) Так себе, на троечку... С минусом...
11:03:46 25-12-2024
Сергей (20:40:51 23-12-2024) Так себе, на троечку... На -3
21:47:52 23-12-2024
В этом году украшение города просто ни какое. Даже на фото только коммерческие объекты, администрация города полностью провалила украшение города.
08:55:42 24-12-2024
Гость (21:47:52 23-12-2024) В этом году украшение города просто ни какое. Даже на фото т... Эта в первую очередь заслуга мера, так себе поступок перед выборами
08:08:27 24-12-2024
)))
09:23:26 24-12-2024
спасибо, новогоднего настроения больше нет
09:25:05 24-12-2024
Кофе глоток и бегом на работу
Погружаясь в метро, убиваю зевоту,
Чтоб не опоздать чуть не вылез из кожи.
Ну здравствуйте, здравствуйте,
Милые добрые жители нашего Барнаула!