Праздничное преображение. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который ждет Новый год

В краевой столице уже сияют тысячи огоньков гирлянд, а ели преображаются в свой новогодний наряд

23 декабря 2024, 19:59, ИА Амител

Прогулка по Барнаулу за девять дней до Нового года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До Нового года осталось чуть больше недели. И хоть впереди россиян ждет шесть рабочих дней подряд, города уже примерили праздничные образы. То же самое случилось и с Барнаулом – в краевой столице уже сияют тысячи огоньков гирлянд, а ели преображаются в свой новогодний наряд.

Фотокорреспондент amic.ru прошлась по улицам Барнаула и сняла, как он изменился к Новому году.