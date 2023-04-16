Праздник добра. Как в Барнауле прошел благотворительный концерт Димы Билана

В столице прошло шоу в честь пятилетия проекта "Михутка"

16 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

























































































































































































































































































































































Дима Билан в Барнауле

Фото: Алина Богомолова

В спортивном клубе "Темп" 15 апреля собрались тысячи человек, чтобы вместе отпраздновать пятилетие проекта "Михутка".

Один из главных друзей проекта – Дима Билан – лично приехал в Барнаул со своей концертной программой, чтобы поздравить всех детей и их родителей с этим светлым днём. Дима Билан спел свои самые популярные песни, общался с концертным залом, подходил к каждому желающему и дарил объятия и тёплые рукопожатия. Маленькие поклонники каждый перерыв между песнями дарили певцу подарки и цветы в память о празднике.

Как ранее писал amic.ru, концерт был бесплатный, но попасть на него можно было только по пригласительным билетам, которые получили особенные дети, воспитанники детских домов, интернатов и домов малютки, их сопровождающие.

Закончилось событие так же ярко, как и началось: спонсоры шоу подарили счастливчикам по номерам билетов ценные призы.